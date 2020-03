Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : difficile de trouver un plancher Cercle Finance • 05/03/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Après un début de semaine en montagnes russes, la Bourse de New York devrait peiner à maintenir le cap de la hausse de la veille et nettement repartir à la baisse jeudi. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains affichent tous des pertes de l'ordre de 2%, annonçant une lourde rechute à l'ouverture. Les marchés américains semblaient pourtant avoir retrouvé un second souffle hier avec la parution d'un indice ISM des services ressorti en forte hausse. Wall Street ne devrait toutefois pas réussir à maintenir ses gains d'hier, toujours pénalisée par les craintes ayant trait à la propagation de l'épidémie de coronavirus. 'La majorité des nouveaux cas de Covid-19 se trouvent désormais en dehors de Chine', s'alarment les analystes de Commerzbank dans une note parue dans la matinée. En Californie, le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence sanitaire afin de faire face à l'épidémie. En Italie, le gouvernement a décidé de fermer les portes des écoles et des universités du pays jusqu'au 15 mars en vue de limiter la propagation de la maladie. Autant de nouvelles préoccupantes qui n'encouragent pas forcément la prise de risque. Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain continuent d'ailleurs d'afficher des planchers historiques, le rendement du 10 ans reculant actuellement à 0,95%, signe d'une aversion au risque toujours vive. Pour certains stratèges, les marchés d'actions américains sont simplement en train de chercher un 'point bas'. 'Nous observons un début de rotation entre les valeurs défensives, le compartiment obligataire, les petites capitalisations et les cycliques, ce qui constitue un élément encourageant', estiment ainsi les analystes de Jefferies. 'Le marché était devenu, selon nous, extrêmement dangereux et cette correction était nécessaire, même si elle est douloureuse compte tenu des 2.000 milliards de dollars de capitalisations évaporés', souligne le gestionnaire américain.

