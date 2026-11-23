Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en forte hausse lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après l'annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont bondi de plus de 31,5 % en pré-ouverture à la suite de ce revirement extraordinaire. Le retour de M. Huang fait suite à une pression croissante exercée par le président américain Donald Trump et à des informations non vérifiées concernant des relations extraconjugales présumées, dont une allégation impliquant une espionne chinoise présumée.

Cette hausse fait suite à une semaine tumultueuse pour le secteur de l’IA, déjà mis à rude épreuve par des inquiétudes concernant d’importants engagements de dépenses et la pérennité de la demande. La pression s’est intensifiée après le départ soudain de M . Huang et les craintes grandissantes que les dépenses liées à l’IA ne ralentissent après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le moral s’est encore détérioré après qu’Anthropic ANT.O a rapidement perdu de son élan à la suite de son entrée en bourse très attendue jeudi. Son titre a progressé de 5 % lors des échanges avant l’ouverture lundi, après avoir chuté de 8,5 % vendredi.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené la hausse avant l’ouverture. Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement d’environ 10,5 % et 5 %, tandis que Micron Technology MU.O a bondi de 17,3 %.

Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a grimpé de 29 % , IREN IREN.O a gagné de 26 % , Nebius NBIS.O a progressé de 31 % , Applied Digital APLD.O a gagné de 23 % et Core Scientific CORZ.O a progressé de 18 % .

À 9 h 23 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 1 300 points, soit 2,7 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 329,25 points, soit 4,75 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 1 752 points, soit 6,97 %.