Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en forte hausse lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après l'annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat.
Les actions de Nvidia NVDA.O ont bondi de plus de 31,5 % en pré-ouverture à la suite de ce revirement extraordinaire. Le retour de M. Huang fait suite à une pression croissante exercée par le président américain Donald Trump et à des informations non vérifiées concernant des relations extraconjugales présumées, dont une allégation impliquant une espionne chinoise présumée.
Cette hausse fait suite à une semaine tumultueuse pour le secteur de l’IA, déjà mis à rude épreuve par des inquiétudes concernant d’importants engagements de dépenses et la pérennité de la demande. La pression s’est intensifiée après le départ soudain de M . Huang et les craintes grandissantes que les dépenses liées à l’IA ne ralentissent après les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Le moral s’est encore détérioré après qu’Anthropic ANT.O a rapidement perdu de son élan à la suite de son entrée en bourse très attendue jeudi. Son titre a progressé de 5 % lors des échanges avant l’ouverture lundi, après avoir chuté de 8,5 % vendredi.
Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené la hausse avant l’ouverture. Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement d’environ 10,5 % et 5 %, tandis que Micron Technology MU.O a bondi de 17,3 %.
Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a grimpé de 29 % , IREN IREN.O a gagné de 26 % , Nebius NBIS.O a progressé de 31 % , Applied Digital APLD.O a gagné de 23 % et Core Scientific CORZ.O a progressé de 18 % .
À 9 h 23 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 1 300 points, soit 2,7 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 329,25 points, soit 4,75 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s'appréciaient de 1 752 points, soit 6,97 %.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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