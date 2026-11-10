Wall Street devrait reprendre son souffle

Les contrats à terme sur le S&P 500 (stables) et le Nasdaq 100 (-0,3%) laissent présager une pause à l'ouverture de Wall Street ce mardi, les marchés devant reprendre leur souffle au lendemain d'un début de semaine sur les chapeaux de roues.

Pour rappel, les indices américains ont commencé la semaine dans une très bonne dynamique, avec des bonds de 2,15% à 52 390 points pour le Dow Jones, de 2,35% à 7 550 points pour le S&P 500 et de 3,4% à 27 908 points pour le Nasdaq 100.

"Cette vigueur a été particulièrement marquée pour les valeurs les plus exposées à l'IA, qui ont poursuivi leur rebond après la chute de jeudi dernier", souligne Deutsche Bank, mettant en avant le bond de 11,35% de l'indice Philadelphia Semiconductor sur deux séances.

"L'optimisme s'est renforcé sur le plan géopolitique, les espoirs de progrès diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran ayant poussé le pétrole brut Brent (-5,85%) à son plus bas niveau depuis deux mois, à 92,57 USD le baril", rappelle la banque allemande.

Selon elle, la combinaison de l'optimisme à l'égard du secteur technologique et de la baisse des cours du pétrole a entraîné un renversement du scénario de stagflation, les investisseurs se montrant plus confiants quant aux perspectives de croissance et moins préoccupés par les risques inflationnistes.

L'inflation américaine ralentit un peu en octobre

Au sujet de l'inflation, le Bureau of Labor Statistics (BLS) vient de dévoiler un indice des prix à la consommation aux États-Unis en hausse de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, alors que le consensus attendait un ralentissement à 0,3%, après 0,6% en septembre.

En excluant les catégories souvent volatiles de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente s'est établie à 0,3% le mois dernier en rythme mensuel, alors que les économistes l'attendaient à 0,2%, après 0,3% en septembre.

Dans l'actualité des valeurs

Dans l'actualité des valeurs, Take-Two est attendu dans le vert à l'ouverture, au lendemain de la publication des résultats trimestriels de l'éditeur de jeux vidéo, marquée notamment par les propos enthousiastes de sa direction concernant les précommandes de son jeu Grand Theft Auto VI.

Concernant la prochaine introduction en Bourse d'Anthropic, on notera qu'un document évoquant une levée de 69,3 MdsUSD et 26 MdsUSD d'investissements de géants comme Google, Nvidia ou Microsoft a circulé par erreur avant d'être retiré lundi soir.

Autre dossier qui devrait retenir l'attention, Nvidia pourrait encore céder du terrain ce mardi après avoir perdu près de 4,3% lundi, dans un contexte marqué par une affaire d'espionnage impliquant son PDG, Jensen Huang, et Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed.