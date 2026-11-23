Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l'IA après une vague de ventes massives la semaine dernière qui avait fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en territoire de correction.

Cette remontée fait suite à une semaine tumultueuse pour le secteur de l’IA, déjà mis à rude épreuve par les inquiétudes concernant les engagements de dépenses considérables et la pérennité de la demande. La pression s’est intensifiée après le départ soudain de Jensen Huang , directeur général de Nvidia NVDA.O , et les craintes grandissantes d’un ralentissement des dépenses liées à l’IA après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le sentiment s’est encore détérioré après qu’ Anthropic ANT.O a rapidement perdu de son élan à la suite de son introduction en bourse très attendue jeudi. Son titre reculait de 0,7 % en pré-ouverture lundi , après avoir chuté de 8,5 % vendredi.

« Ce qui avait commencé en octobre comme une rotation classique hors du secteur technologique, partant de niveaux élevés, s’est transformé en un mouvement plus général d’aversion au risque, sur fond d’une succession de catalyseurs négatifs », ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note, ajoutant: « De nombreuses mauvaises nouvelles sont déjà prises en compte dans les cours. »

Bien que les investisseurs profitent de ces valorisations fortement dépréciées, les analystes se montrent encore réticents à parler de reprise.

« Les investisseurs semblent disposés à acheter sur la faiblesse récente, mais il est encore trop tôt pour déterminer si cela marque le début d’une reprise durable », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

L’indice S&P 500 .SPX et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux confirmé vendredi une correction, clôturant à plus de 10 % en dessous de leurs plus hauts historiques.

Le Nasdaq .IXIC a perdu 18 % par rapport à son plus haut, tandis que le Nasdaq-100 .NDX était à deux doigts d’entrer en territoire baissier, avec une baisse de 19,8 % par rapport à son plus haut de clôture du 6 octobre.

À 8 h 30 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 855 points, soit 1,78 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 171,75 points, soit 2,48 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq-100 NQcv1 affichaient une hausse de 835 points, soit 3,32 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené la hausse avant l’ouverture. Nvidia a progressé de 8,7 % , se remettant ainsi de sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2008. Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O ont chacun gagné environ 5 % , tandis que Micron Technology MU.O a progressé de 5,7 %.

Les sociétés spécialisées dans le cloud et les centres de données ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a gagné 7,2 % , IREN IREN.O a progressé de 8,1 % , Nebius NBIS.O a grimpé de 8,9 % , Applied Digital APLD.O a bondi de 13,3 % et Core Scientific CORZ.O a progressé de 6,9 %.

Plus tard dans la journée, les investisseurs se pencheront sur l’indice PMI composite S&P Global de novembre pour évaluer l’activité des entreprises.

La publication phare de cette semaine sera toutefois le rapport sur les dépenses de consommation des ménages, prévu mercredi, qui pourrait donner de nouvelles indications sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders tablent sur une probabilité d'environ 95 % d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre.

Les récents signaux « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) émis par les décideurs politiques et le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale ont pesé sur le moral des marchés. Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi.

Par ailleurs, l' ZS.O de Zscaler a bondi de 20 % après que CrowdStrike CRWD.O a annoncé lundi son intention d'acquérir le fournisseur de solutions de cybersécurité, dans le cadre d'une opération entièrement en actions valorisant Zscaler à environ 43,9 milliards de dollars.

L'action CrowdStrike a reculé de 7 %.