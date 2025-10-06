Wall Street devrait poursuivre sa hausse malgré un « shutdown » qui perdure

(AOF) - Les indices américains sont attendus dans le vert ce lundi à l’ouverture, après les records enregistrés en clôture par le Dow Jones et le S&P 500 vendredi soir. Les marchés boursiers outre-Atlantique semblent donc pour l’instant insensibles au shutdown, qui touche les États-Unis depuis mercredi dernier et paralyse certaines administrations fédérales du pays, notamment celles chargées de publier les statistiques macro-économiques. Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient débuter la séance sur des gains compris entre 0,23 et 0,83 %.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine sur une note haussière, galvanisés par des indices en forme, le Dow Jones et le S&P 500 ayant enregistré des records en clôture, en dépit du shutdown qui paralyse le pays depuis mercredi. Ce qui a empêché la publication du rapport mensuel sur l'emploi en septembre, prévu avant l'ouverture. Le congrès américain n'a toujours pas trouvé d'accord sur le budget. Le Dow Jones a progressé de 0,51% à 46758 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,28% à 22780 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'envergure n'est programmée ce lundi.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d'une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L'impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.

AMD

L'action du fabricant de microprocesseurs, AMD, est attendue en hausse de près de 30% à Wall Street grâce à l'annonce d'un partenariat stratégique avec OpenAI pour lui fournir des puces. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourra prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. L'accord porte sur le déploiement de puces dédiées à l'IA représentant 6 gigawatts sur plusieurs années. Le premier déploiement d'une capacité de 1 gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 devrait débuter au cours du second semestre 2026.

Fifth Third

Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé ce lundi la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel le premier acquerra le second dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica.

Tesla

Tesla est attendu dans le vert à l'ouverture. Sur son compte X, le constructeur américain de véhicules électriques a posté deux vidéos donnant rendez-vous le mardi 7 octobre 2025 pour, probablement, une annonce importante. Certains spéculent sur la présentation d'un nouveau véhicule plus abordable que les précédents pour faire face à l'érosion de ses ventes.