Wall Street devrait ouvrir en légère hausse dans l'attente des signaux de la Fed

Futures en hausse: Dow 0,06%, S&P 500 0,03%, Nasdaq 0,11%

Les ventes de Constellation Brands au 2ème trimestre ont baissé moins que prévu

Les actions de Trilogy Metals montent en flèche suite à l'acquisition d'une participation stratégique par les États-Unis

Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en légère hausse mardi, les investisseurs marquant une pause un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture, l'attention se portant désormais sur une série d'intervenants de la Réserve fédérale pour des signaux de politique.

Les actions ont progressé malgré les inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées et le manque de certitude concernant les données après que la fermeture du gouvernement fédéral soit entrée dans son septième jour.

Toutefois, le recul pourrait être éphémère car l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire persistent.

"Il y a cette inquiétude que les marchés sont peut-être un peu en avance sur eux-mêmes. Je ne partage pas cette opinion", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les opérateurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion ce mois-ci, en raison d'une série de rapports publiés la semaine dernière qui suggèrent un affaiblissement du marché de l'emploi .

Certes, ces rapports ont généralement moins de poids que les principales données officielles telles que les chiffres de l'emploi non agricole, mais on s'attend à ce qu'ils constituent la meilleure option dont dispose la Réserve fédérale pour combler le manque de données laissé par l'arrêt des activités du gouvernement.

"Étant donné que le marché de l'emploi s'affaiblit, je pense que ce sera la seule justification dont ils auront besoin pour réduire davantage le taux directeur", a déclaré M. Cox.

À 08:26 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 26 points, soit 0,06%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 1,75 points, soit 0,03%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 27,25 points, soit 0,11%.

Les investisseurs suivent également de plus près les commentaires de la Fed et certains analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats attire davantage l'attention, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, Stephen Miran, gouverneur de la Fed, et Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, devraient s'exprimer.

Parmi lesactions, AMD AMD.O a grimpé de 3,9 % avant le marché après les mises à jour des analystes, suite à un gain de 23,7 % lors de la session précédente. La société a soutenu le rallye technologique après avoir dévoilé un accord de fourniture de puces avec OpenAI lundi.

Le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 3,3 % après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de ses ventes au deuxième trimestre.

Tesla TSLA.O était en baisse de 0,8 % avant un événement où il devrait dévoiler une version plus abordable de son SUV Model Y le plus vendu.

Les actions d'IBM IBM.N ont progressé de 4,6 % après que la société a annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont plus que triplé de valeur après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10 % dans la société.