Wall Street devrait ouvrir en hausse, porté par l'optimisme lié à l'IA à la veille de l'entrée en bourse d'Anthropic

Les principaux indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse après qu' Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette initialement annoncée, alimentant ainsi les attentes d'une entrée en bourse réussie et redonnant confiance aux investisseurs vis-à-vis des valeurs liées à l'IA après une chute brutale.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, au-dessus de sa fourchette initiale de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée et valorisant le laboratoire d’IA à environ 1 500 milliards de dollars. Le titre commencera à être négocié sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

« Une entrée en bourse réussie est le remède dont le marché a besoin après une période aussi volatile… Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en bourse. Elle sert en quelque sorte de référence de valorisation pour l’écosystème plus large de l’IA », a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

Les hyperscalers Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , tous deux investisseurs dans la start-up spécialisée dans l’IA , ont progressé de 2,6 % et 4,2 % respectivement lors des échanges avant l’ouverture.

Les fabricants de puces ont également progressé, Nvidia gagnant 1,6 % après avoir reculé pendant cinq séances consécutives jusqu’à mercredi, jour où des prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’avaient guère réussi à redonner confiance aux investisseurs .

Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont progressé de 2,4 % à 5 %.

Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé de 6 % et 7 % respectivement , tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont chacune grimpé d’environ 6 %.

Pourtant, la prudence subsistait derrière cet enthousiasme, certains investisseurs regardant au-delà de l’entrée en bourse d’Anthropic pour s’intéresser à sa capacité à générer une croissance durable de son chiffre d’affaires.

« Dans quelques trimestres, lorsque la société publiera ses résultats, nous en saurons plus… car c’est le seul moyen de mesurer l’adoption de l’IA, et c’est là la clé de tout », a déclaré Massimo Santicchia, responsable des actions américaines chez Procyon.

À 8 h 19 (heure de l’Est), les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 gagnaient 300 points, soit 0,6 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 85,5 points, soit 1,16 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 555,25 points, soit 2,04 %.

Le S&P 500 a reculé mercredi pour la cinquième séance consécutive , le compte-rendu « belliciste » de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine pesant également sur le moral des investisseurs.

Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire .

Les investisseurs vont désormais décortiquer les déclarations de plusieurs responsables de la Fed attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base quasi certaine lors de la réunion de la Fed en décembre, ainsi qu’une probabilité d’environ 8 % d’une hausse de 50 points de base.

Parmi les autres titres en vue, l’action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 9,7 % après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 , contribuant ainsi à des hausses de 4 % à 6 % chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare NET.N , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O .

Walmart WMT.O a reculé de 1 %, alors même que le géant de la distribution a légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels .