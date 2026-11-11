Wall Street devrait ouvrir en hausse, les résultats de CoreWeave apaisant les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA

Les principaux indices américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après que les solides résultats de la société de néocloud CoreWeave ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses excessives en IA.

L'action CoreWeave ( CRWV.O ) a bondi de plus de 15,6 % en pré-ouverture après que la société, mise à mal, a annoncé qu'elle deviendrait rentable au premier semestre 2028 sur une base ajustée, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements des clients pourraient soutenir son expansion financée par l'endettement.

“CoreWeave incarnait le passage d’une vision selon laquelle tous les investissements dans l’IA étaient de bons investissements à une analyse plus lucide des rendements sur les milliards de dollars dépensés dans ce domaine. Le rapport sur les résultats a contribué à apaiser certaines de ces inquiétudes”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Ces résultats ont redonné confiance aux investisseurs dans les valeurs liées aux infrastructures d’IA: Nebius Group NBIS.O et Applied Digital APLD.O ont respectivement progressé de 13,9 % et 10,1 % avant l’ouverture de la Bourse.​‌

Les actions ont fait l’objet d’un bras de fer cette semaine, les inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données, à la hausse des taux d’intérêt et aux difficultés de Nvidia s’opposant à un regain d’intérêt pour les titres liés à l’IA, qui avaient été malmenés.

À 8 h 26 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 153 points , soit 0,29 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 72 ,75 points, soit 0,96 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 547 ,75 points, soit 1,98 %.

Nvidia NVDA.O a bondi de 3,7 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 430 milliards de dollars au cours des deux dernières séances, alors que les interrogations concernant la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne chinoise ont secoué les marchés .

D'autres fabricants de puces ont également rebondi , Marvell Technology MRVL.O et Micron MU.O progressant respectivement de 9, 1 % et 7,4 %.

Les sociétés de stockage de données Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O figuraient parmi les plus fortes hausses du S&P 500, avec des progressions respectives de 9,5 % et 8,6 %.

Les investisseurs se sont également penchés mardi sur les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en bourse très attendue . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars lors de la vente de ses actions.

LES CRAINTES LIÉES AUX TAUX PERSISTENT

Les chiffres de l’inflation publiés mardi , plus élevés que prévu, ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le mois prochain . Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en octobre, en raison de la hausse des coûts de l’alimentation et du logement.

La banque centrale “devrait envisager de relever les coûts d’emprunt de 50 points de base si l’inflation d’octobre s’aggravait”, a déclaré Christopher Waller, gouverneur de la Fed, avant la publication de l’IPC. Une approche plus modérée risquerait de nuire à la crédibilité de la Fed dans sa lutte contre l’inflation, a-t-il ajouté.

Les opérateurs considèrent qu’une hausse le mois prochain est une certitude, avec une probabilité de 11,5 % qu’elle s’élève à un demi-point de pourcentage, selon l’outil CME FedWatch.

“Alors qu’une hausse des taux en décembre semble désormais presque entièrement anticipée par les marchés, la principale inquiétude réside dans le fait que les investisseurs aient peut-être sous-estimé l’ampleur du resserrement monétaire que la Fed devra encore mettre en œuvre”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont progressé de plus de 1 % par rapport aux plus bas niveaux enregistrés depuis deux mois lors de la séance précédente, après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas que des matières nucléaires enrichies quittent le pays.

Le marché obligataire américain est fermé ce mercredi à l'occasion du Veterans Day.