Wall Street devrait ouvrir en hausse, l'optimisme lié à l'IA l'emportant sur les risques au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,53%, S&P 500 +0,67%, Nasdaq +1,09%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la hausse

* Eli Lilly en hausse après avoir conclu un accord pour racheter trois développeurs de vaccins

* Les chiffres de la confiance des consommateurs seront publiés à 10 h (heure de l'Est)

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, rattrapant leur retard après un jour férié, l'optimisme concernant les actions liées à l'IA compensant certaines inquiétudes liées aux pourparlers de paix au Moyen-Orient suite aux récentes frappes américaines contre l'Iran.

L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherchait à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger dans le cadre de l'accord en cours de négociation avec les États-Unis.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi que l'accord pourrait “prendre quelques jours”, tandis que le président Donald Trump a indiqué lundi dans un message publié sur Truth Social que les pourparlers avec l'Iran se déroulaient “bien”.

“Les marchés font preuve aujourd’hui d’un optimisme prudent, se concentrant uniquement sur la planification d’une issue à cette guerre, tout en sachant qu’il faudra un certain temps pour que les prix de l’énergie et l’inflation reviennent à la normale”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Le Brent a progressé de près de 2 %, mais est resté sous la barre des 100 dollars le baril, tandis que les marchés boursiers mondiaux ont fluctué, dans un climat d'incertitude quant à la conclusion d'un accord visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont bondi grâce à la demande liée à l'IA, ont mené la hausse dans les échanges avant l'ouverture. Marvell Technology MRVL.O a progressé de 6,8%, Micron MU.O a grimpé de 7%, tandis qu'Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont gagné respectivement 1,6% et 2,5%.

À 8 h 06 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 271 points, soit 0,53%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 50,25 points, soit 0,67%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 avançaient de 321,75 points, soit 1,09%.

Wall Street a atteint des niveaux records, les résultats optimistes et la confiance dans le commerce de l'IA ayant propulsé les actions à la hausse malgré le conflit en cours avec l'Iran.

L'indice des valeurs vedettes du Dow .DJI est devenu vendredi le dernier indice à atteindre un niveau record, le premier depuis le début de la guerre avec l'Iran, tandis que le S&P 500 .SPX a enregistré sa meilleure série de hausses depuis décembre 2023.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la croissance des bénéfices du premier trimestre devrait s'établir à 29% en glissement annuel, contre les 16,1% estimés il y a un mois, selon les données de LSEG publiées vendredi.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale. Sa nomination intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'inflation, alimentées par la hausse des prix du pétrole, qui a renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire mondiale.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec une hausse de 25 points de base prévue en décembre.

Les données sur la confiance des consommateurs américains pour le mois de mai sont attendues plus tard dans la journée, la hausse des prix de l'essence due au conflit au Moyen-Orient devant peser sur le moral des consommateurs.

Avant l'ouverture, Eli Lilly LLY.N a progressé de 1,2% après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé son intention d'acquérir trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations dont la valeur combinée pourrait atteindre près de 4 milliards de dollars.

L'action Pony AI PONY.O a grimpé de 17,5% après que la société a annoncé son intention d'étendre sa flotte de robotaxis.