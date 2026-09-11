Wall Street devrait ouvrir en hausse après la publication du rapport sur l'inflation du mois d'août et la baisse du prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,86%, S&P 500 +0,78%, Nasdaq +0,91%

* L'IPC a progressé de 0,4% en août, après une hausse de 0,1% en juillet

* Oracle en hausse après des résultats supérieurs aux prévisions

* Le prix moyen du diesel aux États-Unis dépasse les 6 dollars le gallon

(Mises à jour après la publication des chiffres de l'IPC)

par Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, ce qui leur permettrait de terminer sur une note positive une semaine difficile, alors même que les données indiquaient une accélération de la hausse des prix à la consommation en août.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4% le mois dernier après une légère hausse de 0,1% en juillet, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en août, l'inflation des prix à la consommation a progressé de 3,4%, après une hausse du même ordre en juillet.

"Ces chiffres restent tenaces. Il s’agit selon moi d’un résultat conforme aux prévisions, qui ne satisfera probablement personne, que l’on soit optimiste ou pessimiste", a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

Les anticipations fluctuantes en matière de taux d’intérêt ont rendu le contexte de marché fragile, alors que les actions font face à une convergence de vents contraires, notamment l’intensification du conflit au Moyen-Orient et la hausse des rendements des bons du Trésor.

Ce rapport sur l’IPC fait suite à la publication, jeudi, d’un indice des prix à la production légèrement plus élevé que prévu, qui n’a guère rassuré les investisseurs.

"Nous pensons que la Réserve fédérale doit réagir à ces évolutions à court terme, sous peine de voir se reproduire l’inflation élevée des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec de la politique monétaire discrétionnaire", a déclaré Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

À 8h50 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 447 points, soit 0,86%; les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 59,5 points, soit 0,78%. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 étaient en hausse de 265,25 points, soit 0,91%.

À la clôture de jeudi, l’indice de référence S&P 500 était en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin, tandis que le Dow Jones, indice des valeurs vedettes, s’apprêtait à connaître sa plus forte chute depuis mars.

"Certains investisseurs s’interrogent sur l’ampleur que pourra encore prendre la reprise de cette année. Il est toutefois encourageant de constater que l’histoire suggère que les débuts en force ont tendance à se poursuivre", a écrit Jeff Schulze, stratège en chef des investissements chez Franklin Templeton Institute.

Depuis 1950, les années où le S&P 500 a progressé de plus de 10% jusqu’à fin août, l’indice a continué à progresser de septembre à décembre dans 25 cas sur 28, selon Schulze.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 3%, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 104 dollars le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate CLc1 ont reculé, mais restaient proches de la barre des 100 dollars le baril.

"La flambée des prix de l’énergie depuis le début du mois crée un nouveau risque de hausse de l’inflation", a déclaré Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis à la Fifth Third Commercial Bank.

Jeudi, le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois de son histoire les 6 dollars le gallon , selon le site de suivi des prix GasBuddy.

Dans le même temps, l’action Oracle ORCL.N a bondi de près de 7% en pré-ouverture après avoir dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels publiés jeudi soir, ce qui a rassuré les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l’IA.

L’action Adobe ADBE.O a reculé de plus de 3% avant l’ouverture de la Bourse après que le point médian de ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes .

L'action d'ACV Auctions ACVA.N a bondi d'environ 45% après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de la racheter dans le cadre d'une transaction de près de 1,9 milliard de dollars .