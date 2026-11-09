Wall Street devrait ouvrir en hausse après la chute provoquée par l'IA la semaine dernière ; Nvidia en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +1,04%, S&P 500 +0,71%, Nasdaq +0,67%

* Nvidia en baisse alors que la société fait l'objet d'une enquête concernant des allégations d'activités de renseignement étranger

* KKR en hausse après un bénéfice trimestriel record

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les investisseurs tentant de mettre de côté les inquiétudes liées à l'IA de la semaine dernière tout en attendant plus de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

Ces hausses marquent le début d’une semaine décisive qui devrait permettre de déterminer si la vague de ventes qui a touché après les élections de mi-mandat la semaine dernière était excessive ou justifiée. Les analystes ont averti que plusieurs sources d’inquiétude convergeaient en coulisses.

L'action de Nvidia NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de 5% avant l'ouverture de la Bourse après qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étranger a soulevé des questions quant à son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

« Cela n’a fait qu’ajouter la cerise sur le gâteau pour les investisseurs cherchant à se désengager des valeurs liées à l’IA. C’est un très mauvais titre qui affecte les valeurs technologiques », a déclaré Nadia El Bilassy, analyste de marché senior chez Equiti Group.

L'attention portée à Nvidia pourrait s'atténuer d'ici la fin de la semaine, « lorsque nous aurons des sujets plus importants à aborder, comme les chiffres de l'inflation », a-t-elle ajouté.

Le ministère du Travail doit publier mardi son rapport sur l’indice des prix à la consommation pour le mois d’octobre.

Les craintes d’une hausse des taux en décembre ont également persisté après la publication, en octobre, de chiffres de l’emploi supérieurs aux prévisions .

À 8 h 25 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 534 points, soit 1,04%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 52,5 points, soit 0,71%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 180,5 points, soit 0,67%.

LES VALUES DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES EN RECUL, LES MARCHÉS ATTENDENT LES RÉSULTATS

Les actions de certains fabricants de puces électroniques ont affiché une évolution modérée avant l’ouverture, Intel

INTC.O et Marvell Technology MRVL.O progressant respectivement de 0,1% et 0,4%, tandis que Qualcomm QCOM.O reculait de 0,2%.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a clôturé vendredi sur sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025.

« La correction liée à l’IA sur les marchés boursiers pourrait bien se poursuivre », a écrit Thomas Mathews, responsable des marchés pour la région Asie-Pacifique chez Capital Economics.

« Un autre risque serait l’apparition de signes concrets indiquant que les hyperscalers réduisent leurs dépenses d’investissement », a-t-il ajouté.

Parmi les hyperscalers, Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O ont progressé de 2% à 3%.

Le géant de l’investissement KKR KKR.O a progressé de 0,9% après que son bénéfice trimestriel a atteint un niveau record. Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l’énergie bénéficiant de l’essor de l’IA, a gagné 1,7% après que son bénéfice ajusté du troisième trimestre a dépassé les attentes.

Sur les 335 entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 82,4% ont dépassé les estimations, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les actions de classe B de Berkshire Hathaway BRKb.N ont reculé de 0,6% après que le conglomérat a annoncé une baisse de son bénéfice au troisième trimestre .