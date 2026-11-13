Wall Street devrait ouvrir en hausse après des prix à la production plus faibles que prévu

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi après la publication de données indiquant que les prix à la production d'octobre étaient légèrement inférieurs aux prévisions, ce qui pourrait soulager quelque peu la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle relève ses taux d'intérêt de manière agressive.

Ces hausses pourraient rassurer les investisseurs à l’issue d’une semaine volatile , durant laquelle les valeurs liées à l’IA ont été secouées par la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, géant des puces électroniques, sur fond d’enquête concernant ses relations avec une femme d’affaires soupçonnée d’espionnage pour le compte de Pékin et d’autres relations extraconjugales présumées .

Les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux par la banque centrale le mois prochain , certains responsables ayant évoqué ces derniers jours la possibilité d’une hausse de 50 points de base, alors que le marché s’attendait largement à une hausse de 25 points de base. Selon l’outil FedWatch du CME , la probabilité d’une hausse de 50 points de base s’établit à environ 14 %.

« Je pense qu’ils vont procéder de manière plus progressive. L’inflation est élevée et atteint des niveaux inconfortables pour la Fed, mais rien n’indique qu’elle devienne incontrôlable », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

À 8 h 47 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 249 points, soit 0,48 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 38,25 points, soit 0,5 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 77,25 points, soit 0,27 %.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % le mois dernier , a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une hausse de 0,4 % de l'IPP.

L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 2,3 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 11 % cette semaine jusqu'à jeudi, jour où Colette Kress a été nommée directrice générale par intérim, ce qui a exacerbé les inquiétudes concernant le secteur de l'IA, mais elle reste en passe d'enregistrer sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis octobre 2012.

La controverse risque de se répercuter sur l’ensemble du secteur de l’IA, puisque Nvidia est au cœur de cet essor. Les accords de financement conclus par l’entreprise avec plusieurs autres acteurs du secteur de l’intelligence artificielle pourraient désormais faire l’objet d’une surveillance accrue en raison du changement à sa tête , ont déclaré des investisseurs.

Pourtant, « l’histoire de l’IA ne se résume pas à une seule personne, même si celle-ci avait une grande influence », a déclaré Angelo Kourkafas.

LA PANNE DE MICROSOFT FRAPPE LES ACTIONS

L'action Microsoft MSFT.O a reculé de moins de 1 % et le titre a été le seul à reculer au sein du groupe des « Magnificent Seven » après une panne de plus de 12 heures d'Outlook et de Teams.

Le titre Cerebras CBRS.O a bondi de plus de 11 % après que l’entreprise spécialisée dans les puces et le cloud a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et signé un contrat avec Microsoft.

Les bons résultats financiers ont, à certains moments, permis de contenir le sentiment négatif du marché cette semaine. Sur les 450 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 83,6 % ont dépassé les attentes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les investisseurs restent toutefois méfiants face à toute une série de risques, notamment sur le plan géopolitique. Les cours du pétrole se sont maintenus en territoire positif pour la troisième séance consécutive, au lendemain des déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis n’ont pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont affiché des résultats mitigés : Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont reculé respectivement de 1,6 % et 0,3 %, tandis que MARA Holdings MARA.O a progressé de 1 %. Le bitcoin BTC= s’est redressé après avoir touché son plus bas niveau depuis près de trois mois.