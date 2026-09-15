Wall Street devrait ouvrir en baisse, la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt aggravant le pessimisme des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,27 %, S&P -0,16 %, Nasdaq -0,13 %

* Les traders tablent sur une probabilité de 92,5 % que la Fed relève ses taux mercredi

* Dave & Buster's plonge après un chiffre d’affaires inférieur aux attentes au deuxième trimestre

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, les hausses des cours du pétrole brut, la hausse des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d'IA ayant dissuadé les investisseurs.

Plusieurs valeurs technologiques ont chuté avant l’ouverture, Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O reculant chacune d’environ 1 %. Les fabricants de puces, qui ont le plus souffert de la vague de ventes de lundi, évoluaient dans une fourchette étroite. Nvidia NVDA.O a progressé de 0,7%.

Cette nouvelle vague d'inquiétude a été alimentée par les appels lancés par les principales entreprises du secteur de l’IA en faveur d’un ralentissement du développement de cette technologie , invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Bien que l’on ne sache pas encore très bien comment un tel ralentissement se concrétiserait, ces baisses ont aggravé le climat de morosité sur les marchés, à un moment où une inflation supérieure aux objectifs et les craintes d’une hausse des coûts d’emprunt assombrissaient déjà les perspectives pour les actions.

« Les retards ne sont pas les bienvenus à Wall Street. Tout type de ralentissement poserait problème. Mais je pense qu’à ce stade, le marché ne croit pas à un ralentissement », a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

« Il y a tout simplement trop de facteurs concurrentiels, et certaines de ces entreprises souhaitent entrer en Bourse. On n’entre pas en Bourse sans afficher des bénéfice et une croissance. »

Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt, les traders tablant sur une probabilité de 92,5 % d’une hausse mercredi.

À 8 h 32 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 144 points, soit 0,27 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 12 points, soit 0,16 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 39 points, soit 0,13 %.

LE POIDS DES PRIX DU PÉTROLE

Le conflit au Moyen-Orient ne montre guère de signes d’apaisement , ce qui maintient les cours du pétrole à un niveau élevé et aggrave les craintes d’un choc d’offre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,6 % à 106,31 dollars, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s'échangeaient à 102,59 dollars, en hausse de 1,2 % également .

« C'est le secteur de l'énergie qui pèse le plus lourdement sur l'inflation à l'heure actuelle », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007 , les investisseurs se préparant à ce que beaucoup soupçonnent n’être que la première d’une série de hausses de taux. Il s'établissait en dernier lieu en hausse de 5,3 points de base à 5,0122 %.

Les rendements élevés des bons du Trésor, qui ne présentent aucun risque, réduisent l’attrait des actions.

Les dernières données économiques n’ont pas non plus rassuré les investisseurs. Le rapport publié la semaine dernière par le ministère du Travail a montré que les prix à la consommation avaient accéléré en août, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en quatre mois.

« Compte tenu de la dynamique actuelle de l’inflation, d’un contexte solide sur le marché de l’emploi et d’un nouveau président de la Fed cherchant à asseoir sa crédibilité, la décision de mercredi sur les taux présente la probabilité la plus élevée de hausse que les marchés aient observée depuis le début de l’année », a déclaré M. Saglimbene.

« Les investisseurs devraient s’attendre à ce que le Comité agisse cette semaine, même s’il subsiste une faible probabilité que le président de la Fed (Kevin) Warsh et ses collègues décident de maintenir le statu quo. »

Par ailleurs, l’action de Dave & Buster’s PLAY.O a chutéde plus de 13 % en pré-ouverture après que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes.

Le titre Waystar WAY.O a progressé de 12 % après que Reuters a annoncé que l'éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options , y compris une éventuelle cession.