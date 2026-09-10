Wall Street devrait ouvrir en baisse après la publication de chiffres de l'inflation des prix à la production supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,33 %, le S&P de 0,56 % et le Nasdaq de 1,22 %; les taux des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* Les investisseurs analysent les résultats de Macy's et d'American Eagle

* Apple progresse légèrement au lendemain du lancement de son téléphone pliable à 1 999 dollars

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi, après la publication de données renforçant les craintes d'une hausse des pressions sur les prix plus rapide que prévu, dans un contexte d'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 3 % pour dépasser les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, assombrissant les perspectives pour les actions et renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci, alors que les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge restaient fortement perturbées par une guerre qui dure depuis six mois et ne montre guère de signes d’apaisement.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a également franchi la barre des 100 dollars le baril et affichait en dernière cotation une hausse de 4,61 %.

Confirmant cette hausse des coûts, un rapport du ministère du Travail a révélé que l’indice des prix à la production (PPI) avait progressé de 5,4 % en août en glissement annuel, soit un peu plus que les 5,3 % attendus par les économistes interrogés par Reuters.

« Le diesel est le moteur de l’inflation des prix à la production et rien n’indique que cette tendance va ralentir. La hausse des taux d’intérêt pourrait rendre plus coûteux le financement de l’extension des capacités de production de diesel », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Bien que le rapport sur l'IPP suscite généralement moins d'intérêt que l'indice des prix à la consommation, qui sera publié vendredi, tous les indicateurs économiques font l'objet d'une attention accrue depuis que la banque centrale a cessé de publier des indications sur sa politique monétaire.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR , qui évoluent en parallèle des anticipations de taux d’intérêt, ont bondi à 4,490 %, leur plus haut niveau depuis 2024.

Les traders estiment désormais que la Réserve fédérale a 70 % de chances de relever ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64 % avant le rapport de jeudi, selon l’outil CME FedWatch.

« Si la Fed procède à une hausse la semaine prochaine, il devrait s’agir d’une hausse symbolique visant à affirmer son indépendance et à renforcer sa crédibilité, et non dans l’espoir de résoudre réellement le problème de l’inflation », a déclaré M. Jacobsen.

À 8 h 45 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 171 points, soit 0,33 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 43 points, soit 0,56 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 360,25 points, soit 1,22 %.

LES TAUX ÉLEVÉS DES TITRES DU TRÉSOR PÈSENT

Les actions ont également subi la pression exercée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme des placements sans risque. Le département du Trésor a annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations du Trésor à long terme dans le cadre d’une initiative visant à maîtriser les rendements.

Toutefois, le rendement de l’ US10YT=RR , le bon du Trésor américain de référence à 10 ans, s’établissait à 4,901 %, son plus haut niveau depuis 2023. « Il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais les marchés pourraient bien faire comprendre au secrétaire au Trésor d’ (, Scott) Bessent, qu’il lui sera difficile d’exercer un contrôle significatif sur les taux à long terme », ont écrit les stratèges d’ING.

L'évolution du marché obligataire a des répercussions sur les actions, car la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui sont sans risque, peut rendre les actions relativement moins attractives.

« Même si une tentative encore plus énergique de faire baisser les rendements aurait pu avoir plus de chances de réussir, leur hausse illustre l’impact marginal et à court terme des rachats », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

« En fin de compte, une baisse durable des rendements à long terme ne peut être obtenue que par de véritables changements de politique macroéconomique: soit le gouvernement américain réduit ses dépenses, soit la Fed relève ses taux. »

Parmi les valeurs les plus volatiles, Macy's M.N a connu une évolution instable et affichait en dernier lieu une baisse de 4 % dans les échanges avant l'ouverture. L'enseigne de grands magasins a revu à la hausse ses prévisions annuelles après des performances plus solides de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury.

American Eagle Outfitters AEO.N a chuté de 14,5 % , la société ayant maintenu ses prévisions annuelles de ventes à périmètre constant et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l’année précédente.

Apple AAPL.O a légèrement progressé de 0,3 % au lendemain du lancement de Duo , un iPhone pliable vendu à 1 999 dollars.