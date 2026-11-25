Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que les pertes dans le secteur de l'IA s'aggravent ; l'inflation et les droits de douane pèsent sur le marché

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en forte baisse mercredi, dans le sillage de ventes persistantes sur les valeurs liées à l'IA et de nouvelles propositions américaines de droits de douane , alors que les investisseurs évaluaient un rapport clé sur l'inflation.

Les fabricants de puces électroniques ont mené la baisse lors des échanges avant l’ouverture . Nvidia NVDA.O a chuté de 6,3 % , Micron Technology MU.O a perdu 8,3 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement reculé de 7 % et 6,6 %.

Du côté des hyperscalers , Alphabet GOOGL.O a reculé de 4,8 % , Amazon AMZN.O a perdu 3,2 % , tandis que Microsoft MSFT.O et Meta META.O ont respectivement baissé de 2,9 % et 2,3 %.

Anthropic ANT.O a chuté de 5,3 % . La start-up spécialisée dans l’IA a clôturé mardi à 81,90 dollars, soit un niveau inférieur à son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, après des débuts en bourse spectaculaires la semaine dernière.

Wall Street a été secoué ce mois-ci par des doutes croissants quant à la capacité de l’essor des dépenses dans l’IA, alimenté par l’endettement, à générer des rendements suffisants .

Par ailleurs, les États-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane à l’encontre de 14 de leurs principaux partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient de « surcapacité industrielle structurelle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

La Chine sera soumise aux taux de droits de douane les plus élevés, les droits de 20 % proposés pour lutter contre la surcapacité venant s’ajouter aux droits d’environ 25 % imposés lors du premier mandat du président américain Donald Trump.

Ces taxes supplémentaires pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée dans un contexte de hausse soutenue des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

“ Le revirement immédiat de l’administration, qui se concentre désormais sur de nouveaux droits de douane, a certainement suscité des inquiétudes chez les investisseurs, notamment concernant l’inflation persistante à laquelle nous sommes confrontés et ce que cela pourrait signifier pour les taux d’intérêt et la Fed ”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Hogan a également indiqué que les inquiétudes liées aux droits de douane éclipsaient les données économiques, qui montraient que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait progressé de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,8 % en glissement annuel en octobre, ces deux chiffres étant conformes aux estimations.

L’indice de base, l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale, a progressé de 3,3 % le mois dernier, soit un peu plus que les 3,2 % attendus.

Par ailleurs, l'économie américaine a progressé de 4,3 % au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 3,5 % attendus, selon une estimation préliminaire.

Ces données ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine relèverait ses taux d’au moins 25 points de base avant la fin de l’année 2026.

À 8 h 49 (heure de l’Est), les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 reculaient de 642 points, soit 1,28 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 perdaient 145,5 points, soit 2,02 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 reculaient de 808,75 points, soit 3,08 %.

La réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, après sa destitution en début de mois, n’a apporté qu’un soulagement temporaire en début de semaine. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré lundi leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025.

Malgré ce rebond , mercredi, les deux indices restaient en passe d’enregistrer leur pire mois de novembre depuis 2008, alors que des inquiétudes plus générales persistaient.

Parmi les autres titres , Dell Technologies DELL.N a chuté de 7 %, même après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Workday WDAY.O a chuté de 4,9 % après que l’éditeur de logiciels de ressources humaines et de finance a annoncé une baisse de son résultat net au troisième trimestre en raison de charges de restructuration, malgré une hausse de son chiffre d’affaires.

Les marchés américains seront fermés jeudi à l’occasion de Thanksgiving et fonctionneront selon un horaire réduit vendredi.