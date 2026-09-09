Wall Street devrait ouvrir en baisse alors que le prix du pétrole se maintient près des 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,74 %, S&P 500 -0,42 %, Nasdaq -0,60 %

* Les fabricants de puces électroniques en retrait alors que les inquiétudes liées au financement persistent

* Annonce attendue concernant le rachat d'obligations du Trésor

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi , alors que les cours du pétrole ont franchi pour la première fois depuis juillet le seuil symbolique de 100 dollars le baril , en raison de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient.

Les opérateurs ont eu du mal à faire abstraction de la guerre entre les États-Unis et l’Iran , qui en est désormais à son septième mois et qui accroît le risque d’un conflit plus large dans la région.

L'accent mis par Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, sur le contrôle des prix a égalementrenforcéles anticipations d'une hausse des coûts d'emprunt ce mois-ci. Les marchés estiment désormais à 62,4 % la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale américaine la semaine prochaine, selon les données du FedWatchdu CME.

"Le sujet phare du jour, ce sont les cours du pétrole, qui freinent la progression des actions. Nous avons observé des poches de vigueur sur les marchés, mais le sentiment varie d’un jour à l’autre ", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Le Brent LCOc1 s'est maintenu près des 100 dollars le baril après avoir franchi ce seuil psychologique pour la première fois depuis le milieu de l'année.

Les investisseurs attendront également l’annonce du rachat d’obligations par le Trésor américain plus tard dans la séance, quelques semaines après que le département a déclaré qu’il achèterait davantage d’obligations à long terme afin de freiner la hausse des rendements.

Ces annonces comportent généralement une liste des obligations éligibles au rachat. Cependant, " certains acteurs du marché attendent de cette annonce qu’elle apporte une confirmation quant au volume que le Trésor va racheter ", ont indiqué les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Toute réaction sur les marchés obligataires pourrait influencer les actions, qui sont généralement sous pression en raison de la hausse des rendements des obligations d’État sans risque.

À 8 h 27 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 393 points, soit 0,74 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 32,5 points, soit 0,42 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 177 points, soit 0,60 %.

Les fabricants de puces Intel INTC.O et Arm Holdings

ARM.O ont reculé respectivement de 2,11 % et 0,97 % lors des échanges avant l’ouverture, tandis que Nvidia NVDA.O a perdu 0,46 %.

Alors que les investisseurs continuent de se tourner vers les valeurs liées à l’IA, les inquiétudes concernant les accords circulaires ont rendu le climat plus prudent, les entreprises au cœur du boom de l’IA se tournant vers des financements croisés.

" Les investisseurs devraient s’attendre à ce que ces opérations finissent par générer un flux constant de revenus plus élevés pour les parties concernées. Dans le cas contraire, nous pensons que les marchés vont être de plus en plus exposés à un enchevêtrement de risques dont il pourrait être difficile de se dégager ", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) prévu vendredi et les données de l’indice des prix à la production (IPP) publiées jeudi seront au centre de l’attention pour fournir des indices sur la trajectoire des taux de la Fed.

" Le rapport sur l’IPC de cette semaine constitue la donnée la plus déterminante avant la réunion de septembre de la Fed; il s’agit du dernier chiffre sur l’inflation dont disposeront les décideurs avant de se prononcer sur les taux ", ont écrit les stratèges de Glenmede.

Par ailleurs, l’action Dow DOW.N a progressé de 2,64 % avant l’ouverture, après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars dans le secteur chimique avec Saudi Aramco 2222.SE .

L'action Meta META.O a progressé de 4,48 % après le lancement d’un assistant IA , annoncé de longue date , capable d’envoyer des e-mails, de vendre une voiture et de réserver des voyages de manière autonome pour le compte d’un utilisateur.