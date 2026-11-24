Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mardi, les valeurs liées à l'IA ayant reculé après un rebond alimenté par Nvidia, les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation pour obtenir un dernier indice sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Le moral des investisseurs a été encore davantage ébranlé par un article du Wall Street Journal indiquant que les États-Unis s'apprêtaient à augmenter les droits de douane sur la Chine et d'autres pays.

Ce recul fait suite aux gains exceptionnels enregistrés lundi, lorsque Jensen Huang a été réintégré à la tête de Nvidia NVDA.O en tant que directeur général , dans un revirement historique. L’action Nvidia avait bondi de 31,5% lors de cette séance, ajoutant près de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise, mais a reculé de 5,7% lors des échanges avant l’ouverture mardi.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'apprêtaient à céder une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente . Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont chuté de 5,6% à 7% lors des échanges avant l'ouverture.

Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données, qui avaient bondi lors de la séance précédente, étaient également sous pression. CoreWeave CRWV.O reculait de 5,4% , tandis qu’IREN IREN.O et Nebius NBIS.O perdaient chacune 5,2% .

“La baisse du cours de l’action Nvidia mardi était prévisible après un rebond aussi important lors de la séance précédente… Le retour de Huang ne signifie pas pour autant que les défis auxquels est confrontée l’IA sont terminés,” a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses du secteur, financées par l’endettement, et sur les rendements qu’il pourrait générer.

Les craintes d’un éventuel renforcement de la surveillance réglementaire après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, ainsi que le départ de Huang au début du mois, avaient accentué ce sentiment de malaise.

L’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic ANT.O la semaine dernière n’a pas non plus réussi à raviver l’intérêt des investisseurs pour le secteur. L’action de ce laboratoire d’IA reculait de 5,6% à 82,71 dollars en pré-ouverture, sous son prix d’introduction de 83 dollars.

À 8 h 38 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 320 points, soit 0,64%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 87 points, soit 1,2%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 557 points, soit 2,08%.

Venant s'ajouter aux récents appels à la prudence lancés par les décideurs politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait de plaider en faveur d'un resserrement de la politique monétaire. Il a ajouté que le rythme des prochaines hausses de taux dépendrait des données économiques à venir.

Le rapport sur l’inflation PCE américain, qui sera publié mercredi, constituera la dernière publication de données majeures avant la dernière réunion de l’année du Comité fédéral de l’open market et représentera un test décisif pour les marchés.

“Si Jensen Huang revêt sans aucun doute une grande importance pour les marchés financiers, nous estimons que seuls des commentaires accommodants de la Fed permettront de stabiliser les valeurs technologiques et les indices mondiaux à long terme,” a ajouté Brooks.

Les marchés monétaires indiquent que les traders anticipent pleinement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain et estiment que la probabilité d’une hausse de 50 points de base est faible, contre zéro la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres titres en mouvement , Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 13,3%, les investisseurs se concentrant sur la pression sur les marges malgré des perspectives nettement revues à la hausse pour l’exercice 2027.

Le distributeur à bas prix Dollar Tree DLTR.O a progressé de 6,1% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .