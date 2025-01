Wall Street devrait ouvrir dans le vert avant une semaine très attendue

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en territoire positif à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après les résultats meilleurs qu'attendu des banques américaines, l'événement à venir est l'investiture ce lundi, de Donald Trump comme 47e président des Etats-Unis. Côté statistiques, les permis de conduire et les mises en chantier en décembre sont ressortis supérieurs aux attentes. Du côté des valeurs, SLB a fait mieux que prévu. A quelques minutes de premiers échanges, les futures sur le S&P500 et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,68% et 1,23%.

Hier à Wall Street

En nette hausse la veille, les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Parmi les statistiques du jour, les ventes au détail sont ressorties sous les attentes en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a surpris par sa vigueur. Du côté des valeurs, Bank of America a terminé dans le vert à l'inverse de Morgan Stanley. UnitedHealth a plongé à la suite de résultats trimestriels décevants. Dow Jones a perdu 0,16% à 43 153 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,89% à 19338 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

1,483 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,460 million, après 1,493 million en novembre. De plus, 1,499 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,330 million, après 1,294 million en novembre.

Les valeurs à suivre

Lyft

La juge de district américaine Trina Thompson à San Francisco a rejeté jeudi une action en justice accusant Lyft d'avoir fraudé les actionnaires en attendant trop longtemps pour corriger une erreur dans une publication qui a fait fluctuer considérablement le cours de l'action de la société de covoiturage. Selon la juridiction citée par Reuters, les actionnaires auteurs du recours collectif n'ont pas démontré en quoi il était déraisonnable pour Lyft d'avoir besoin de 42 minutes pour corriger sa publication du 13 février 2024, au lieu de le faire immédiatement.

SLB

En 2024, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 36,29 milliards de dollars, soit une progression de 10% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12% à 9,07 milliards. Le bénéfice par action, hors charges et crédits, s'élève à 3,41 dollars, soit une hausse de 14%. Le bénéfice net part du groupe a augmenté de 6% à 4,46 milliards de dollars. Le groupe pétrolier a généré un flux de trésorerie disponible de 3,99 milliards de dollars, ce qui lui a permis de restituer 3,27 milliards de dollars aux actionnaires et de réduire sa dette nette de 571 millions de dollars.

State Street

Le groupe financier State Street est attendu en baisse après avoir dévoilé une collecte plus faible que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi à 783 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, contre 210 millions de dollars, un an auparavant. Il est ressorti à 2,60 dollars hors éléments exceptionnels, soit 16 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de moins de 12% à 3,41 milliards de dollars, sachant que le marché visait 3,34 milliards de dollars.