Malgré la récente correction à Wall Street, les investisseurs pourraient devoir patienter encore longtemps avant de bénéficier d'un pivot de la Réserve fédérale. La réaccélération de l'inflation et le durcissement du discours des responsables monétaires laissent même entrevoir un scénario inverse.

Habitués depuis plusieurs décennies à voir la Réserve fédérale assouplir sa politique monétaire à la moindre turbulence boursière, les investisseurs pourraient cette fois se heurter à une banque centrale beaucoup moins flexible. Le fameux "Fed put", cette protection implicite dont bénéficieraient les marchés financiers en cas de correction, semble encore très éloigné.

L'environnement macroéconomique actuel laisse en effet peu de latitude à la Fed. L'inflation sous-jacente mesurée par l'indice PCE s'établissait à 3,1% sur un an en septembre, soit plus d'un point au-dessus de l'objectif de stabilité des prix de l'institution, tandis que sa dynamique sur les trois derniers mois avoisine désormais 3,5% en rythme annualisé.

Les récentes déclarations des responsables monétaires témoignent d'ailleurs d'une inquiétude grandissante envers l'inflation. Le très influent gouverneur Christopher Waller qui se montrait relativement réservé sur un resserrement monétaire cet été, envisage désormais un relèvement des taux de 50 points de base en décembre, craignant qu'une inflation de l'ordre de 3% ne s'ancre durablement dans les comportements des entreprises et des ménages. Les minutes de la dernière réunion révèlent également un large consensus en faveur d'un nouveau resserrement monétaire.

Paradoxalement, cette correction des marchés pourrait même aux objectifs de la Fed. En réduisant l'effet de richesse des ménages et en durcissant les conditions de financement des entreprises, elle participe au ralentissement de la demande nécessaire pour atténuer les pressions inflationnistes.

En l'absence d'une détérioration significative du marché de l'emploi, de tensions "systémiques" sur les marchés ou d'un reflux marqué de l'inflation, la Fed pourrait donc tolérer une correction boursière bien plus importante que lors des précédents épisodes de stress avant d'adopter une posture moins restrictive...