Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : deux records après le vote du plan par le Sénat information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 07:39









(CercleFinance.com) - Le rallye haussier se poursuit et cette fois, l'élément déclencheur fut politique avec l'approbation par une large majorité au Sénat américain du plan bipartite de 1.000Mds$ d'investissements dans les infrastructures. Même si cela faisait six mois que ce projet était sur la table, Wall Street n'a pas subi le syndrome du 'fait accompli'. La hausse du jour était acquise dès les premiers échanges, elle fut confirmée à la mi-séance... et les gains ont pu être conservés très tranquillement jusqu'à coup de cloche final. Même si en faisant la moyenne du Dow Jones et du Nasdaq, les indices US semblent terminer sans tendance, ce mardi restera marqué par deux nouveaux records absolus. Celui du S&P500 : +0,1% à 4.436 au final et 4.445 en début de séance (Goldman Sachs revoit sa cible à 4.700 d'ici fin 2021). Celui du Dow Jones (+0,45% à 35.265 au final et 35.285 au plus haut du jour) ... dans des volumes d'une grande étroitesse. Le Nasdaq (-0,5% environ) a manqué pour 2Pts l'inscription d'un nouveau zénith (14.894,6 contre 14.896,4) à l'ouverture, avant de décrocher vers 14.790 à 22H00. La dégradation des T-Bonds, de 1,3130 vers 1,3450%, ne ralentit en rien la trajectoire des indices US. Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause après les bonnes performances enregistrées depuis le début de l'année et manifestent une certaine prudence face à la propagation du variant Delta. Dans ces conditions, l'attention des investisseurs devrait surtout se porter, mercredi, sur les derniers chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis. Plusieurs membres de la Fed ont récemment reconnu que l'inflation élevée que connaissent les Etats-Unis pourrait s'avérer moins 'passagère' que prévu, un constat qui pourrait finir par justifier une politique monétaire moins accommodante qu'actuellement. Le Dow Jones a été dopé par Pfizer avec +4,8% et Walgreen Boots +2,1%, le S&P500 a également bénéficié des hausses d'eBay +3%, Caterpillar, Jacobs Engineer. Le Nasdaq a été plombé par Nvidia -1,8%, Micron -5,4% et Moderna -5,7% (après +17% la veille).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.