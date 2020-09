Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : deux indices manufacturiers en soutien Cercle Finance • 01/09/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi matin à la faveur d'une progression plus marquée que prévu de deux indicateurs manufacturiers, le PMI et l'ISM. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grappille 0,1% à 28.450,7 points, tandis que le Nasdaq Composite avance plus fermement, s'adjugeant 0,9% à 11.882,8 points pour établir de nouveaux records. Au vu de l'indice PMI d'IHS Markit mesurant l'industrie manufacturière, l'activité dans le secteur manufacturier américain a accéléré son expansion au mois d'août, en ressortant à 53,1 contre 50,9 en juillet. Autre chiffre reflétant une accélération de la croissance du secteur, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 56 sur le mois écoulé, contre 54,2 en juillet. Le consensus ne l'attendait qu'à 54,5. Sur le plan sectoriel, les indices du S&P ayant trait à la consommation aux télécommunications, aux matériaux de construction, à la finance et à l'industrie figurent tous dans le vert en ce début de matinée. C'est néanmoins l'indice des valeurs technologiques du S&P 500 qui affiche la plus forte hausse sectorielle du jour (+1%), une performance qui lui permet désormais de grimper de plus de 36% depuis le début de l'année. Coté valeurs, Apple atteint de nouveaux sommets (+2,9%) grâce notamment à un relèvement d'objectif de cours de BofA, ce qui permet au groupe californien de dépasser les 2.250 milliards de capitalisation boursière. Tesla consolide légèrement (-0,8%) après s'être envolé de plus de 12% la veille, le constructeur de voitures électriques ayant manifesté l'intention de mettre sur le marché ;l'équivalent de cinq milliards de dollars d'actions. A noter que Walmart grimpe de 2,5% après avoir dévoilé un nouveau programme de fidélité, baptisé 'Walmart+', destiné à prendre des parts de marché au service préférentiel Prime d'Amazon.

