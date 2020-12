Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : désalignement des planètes avec veto du Sénat Cercle Finance • 30/12/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Cette avant dernière séance de l'année a été marquée par une nouvelle déferlante de records à Wall Street : l'entame de séance fut comme prévu positive (+0,5% à l'ouverture), mais cela n'a pas duré plus d'un quart d'heure avant que les prises de bénéfices ne l'emportent sous le coup d'une déception liée à un vote au Sénat américain. Cela n'empêche pas cette journée de demeurer historique avec quatre nouveaux zéniths sur le Dow Jones à 30.588, sur le S&P500 à 3.754, sur le Nasdaq-100 et le Nasdaq Composite à 12.973 (les 13.000 semblaient pouvoir 'tomber' avant la mi-séance). Mais Wall Street a subi un revirement à la baisse à mi-séance car la majorité républicaine au Sénat a mis son veto à la proposition conjointe de Donald Trump et Nancy Pelosi (leader démocrate) d'augmenter le montant du chèque aux ménages fragiles et défavorisés de 600 à 2.000$/mois. Le Dow Jones rechute ce soir de -0,22% à 30.335, le S&P500 du même écart à 3.727, et le Nasdaq cède -0,4% à 12.850. A noter que le Nasdaq-100 réussit le double record intraday (12.925,5) et de clôture (+0,04% à 12.843,5). La déception de Wall Street se traduit par une nette remontée du 'VIX' de +7,5% vers 23,3. La nervosité a été renforcée par une émission obligataire de grande ampleur de T-Bonds de maturité 7 ans qui a suscité peu d'enthousiasme et s'est déroulée laborieusement. Le 'chiffre du jour' était en revanche 'robuste' : l'enquête mensuelle de S&P CoreLogic Case-Shiller sur le prix moyen des maisons a traduit une inflation de +7,9% aux Etats-Unis en octobre par rapport au même mois de 2019 (consensus +8%), notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix (N°1 de la liste en novembre) ou San Diego. Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%. 'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices. Les spécialistes de l'immobilier commercial ont en revanche reculé : Vornado -2,7%, Simon Property -2,6%... Le Nasdaq Composite a baissé dans le sillage de Seagate -2,8%, Paypal et Citrix -2,2%, Workday -1,7%, Apple -1,3%, AMD -1,1%... Le Nasdaq-100 a inscrit de nouveaux sommets grâce à Intel +4,9%, Moderna +2,7%, Netflix +2,3%, Expedia +2,2%, Amazon +1,2%.

