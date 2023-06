Wall Street: des signes d'essoufflement, malgré l'immobilier information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en baisse mardi matin au sortir d'un long week-end de trois jours, les investisseurs restant de marbre face à une statistique meilleure que prévu dans l'immobilier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Les marchés semblent vouloir marquer une pause après avoir bénéficié d'une longue trajectoire favorable. Le S&P vient d'aligner cinq semaines de progression d'affilée, sa plus longue série haussière depuis novembre 2021.



Le Nasdaq, qui a également repris du terrain la semaine passée, évolue quant à lui à son plus haut niveau depuis 13 mois.



Sur le plan de l'économie, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une envolée de 21,7% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mai, un gain très largement supérieur aux attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements - censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont accrus de 5,2%, un niveau lui aussi supérieur au consensus de marché.



Ces chiffres solides accréditent le scénario d'une reprise du marché du logement après un accès de faiblesse provoqué par la remontée des taux d'intérêt due au resserrement monétaire de la Fed, ce qui pourrait doper le secteur immobilier de Wall Street.



Cette statistique, la seule attendue aujourd'hui, bénéficie également au dollar, qui réagit toujours positivement à la moindre indication suggérant que la première économie mondiale continue de bien se porter.



Ces indicateurs provoquent par ailleurs un rebond des anticipations de hausse de taux, et par conséquent des rendements des emprunts d'Etat.



Le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son récent redressement en direction de 3,77%, après s'être montré peu sensible - la semaine dernière - à la rhétorique restrictive de la Fed.



Les cours du pétrole ne remontent toujours pas en raison des craintes toujours récurrentes d'une offre excédentaire. Le brut léger américain recule de 1,2% à 70,9 dollars, plus très loin de son plus bas annuel de 66,7 dollars atteint fin mars.