Wall Street : des signaux inquiétants sur le front sanitaire

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en légère baisse mercredi matin, les investisseurs s'inquiétant de la récente résurgence de l'épidémie de coronavirus constatée au niveau mondial. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices abandonnent entre 0,2% et 0,4%, préfigurant un modeste repli à l'ouverture. Wall Street avait déjà consolidé sans grande intensité mardi dans un contexte d'aversion au risque dû, entre autres, à un retour des incertitudes autour du Covid-19. Les investisseurs doivent en effet faire face depuis quelques jours à des signaux inquiétants sur le front sanitaire, notamment en Inde, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, où les chiffres de contaminations repartent à la hausse. 'Des mesures de distanciation sociale ont été implantées dans de nombreux pays, ce qui pèsera nécessairement sur l'activité', préviennent ce matin les économistes de Capital Economics. Conséquence, la reprise qui se profilait depuis le début de l'année dans certains pays pourrait s'essouffler au cours du deuxième trimestre. Les acteurs de marché peinent par ailleurs à trouver une direction claire après des résultats trimestriels plutôt contrastés. Les yeux se sont tournés ce matin sur les résultats de Verizon, qui a fait état d'une hausse de 25% de son bénéfice trimestriel grâce à la croissance de ses activités de téléphonie mobile, sur fond de lancement de la 5G. Halliburton a dévoilé de son côté un bénéfice net de 170 millions de dollars pour le premier trimestre, à comparer avec 270 millions de dollars pour le premier trimestre 2020. Ces performances mitigées ne viennent pas forcément rassurer les investisseurs alors que, de l'avis des analystes, les niveaux de valorisation des actions américaines restent aujourd'hui élevés.

