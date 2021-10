Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des scores peu changés en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance lundi dans un contexte d'inquiétudes autour de la croissance chinoise et de prudence à l'entame de la deuxième semaine de la saison des résultats trimestriels. En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 grandes valeurs industrielles cède 0,1% à 35.242,4 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,2% à 14.935,5 points. L'annonce d'une hausse de seulement 4,9% du PIB chinois au troisième trimestre, contre une +18,3% au premier et +7,9% au deuxième, est venue raviver les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale. Aux Etats-Unis, après une baisse de 0,1% en août, la production industrielle a chuté de 1,3% en septembre selon la Réserve fédérale, alors que les économistes espéraient une très légère progression. Les investisseurs manifestent par ailleurs un peu de nervosité avant les nombreux résultats qui doivent tomber au cours des prochains jours. Plusieurs poids lours de l'indice Dow Jones ont prévu de dévoiler leurs comptes dans la semaine, dont Johnson & Johnson, Verizon, Intel ou American Express. Sur le Nasdaq, Tesla grimpe de plus de 2% alors que le groupe automobile californien publiera ses résultats trimestriels dans deux jours. Netflix grignote aussi un peu de terrain (+0,2%) avant la parution, demain soir, de ses comptes de troisième trimestre. Cette résilience s'explique par le fait que les investisseurs espèrent de bonnes surprises dans les deux cas. Sur le compartiment énergétique, plusieurs éléments semblent toutefois susceptibles d'alimenter quelques inquiétudes, avec un baril de brut américain (WTI) qui dépasse désormais les 83 dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.