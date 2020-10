Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des scores inchangés en début de matinée Cercle Finance • 22/10/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La Bourse de New York évolue sans direction claire jeudi en début de séance après une série de statistiques économiques mêlant bonnes et mauvaises nouvelles. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reste virtuellement inchangé, à 28.217,9 points, tandis que le Nasdaq Composite évolue également sur une note parfaitement stable, à 11.484,5 points. La National Association of Realtors a fait état ce matin de 6,54 millions de ventes de logements anciens en septembre, un chiffre en progression de 9,4% par rapport au mois d'août et largement supérieur au consensus. L'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, s'est néanmoins inscrit en hausse de seulement 0,7% le mois dernier, à 107,2, une hausse un peu inférieure aux attentes. Juste avant l'ouverture, les investisseurs avaient pris connaissance d'inscriptions aux allocations chômage en diminution de 55.000 à 787.000 la semaine dernière par rapport aux 842.000 de la semaine précédente. Si ce dernier chiffre s'avère meilleur que prévu, le niveau des inscriptions au chômage demeure encore élevé et l'amélioration du marché du travail reste très lente et très graduelle. Du côté des entreprises, les publications de résultats se révèlent, elles, quasiment toutes meilleures que prévu. Coca-Cola grimpe de 2,5% après avoir dépassé les attentes du consensus, aussi bien au niveau de son chiffre d'affaires que de son bénéfice par action (BPA). AT&T progresse de 3,5% après avoir dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu, notamment grâce aux solides chiffres d'abonnements de sa filiale de contenus HBO. Sur le Nasdaq, Tesla grimpe de plus de 4% après avoir fait état d'un cinquième trimestre consécutif de bénéfice, une performance relançant les spéculations autour d'une prochaine entrée du constructeur californien au sein de l'indice de référence S&P 500.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.