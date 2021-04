Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des scores finalement légèrement positifs Cercle Finance • 07/04/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street - qui était attendue en léger repli avant l'ouverture - affiche finalement des scores positifs mercredi à la faveur notamment d'un petit regain d'appétit pour les technologiques. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.458 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 13.725,8 points. Comme lors de la séance de lundi, qui s'était soldée par de nouveaux records, ce sont les 'GAFAM' et notamment Facebook (+1,3%), Amazon (+1,2%) et Alphabet, la maison-mère de Google (+1%) qui profitent de ce regain d'appétit au risque. Pour les analystes de Wedbush, les perspectives des géants américains de la 'tech' demeurent favorables, notamment du fait du processus de transformation numérique à l'oeuvre au sein des entreprises. 'De notre point de vue, les valeurs technologiques ont encore un potentiel d'appréciation de 25% à 30% d'ici à la fin de l'année, en dépit des craintes persistantes concernant la rotation sectorielle', explique le broker américain. Wedbush dit notamment afficher une préférence pour des titres comme Apple et Microsoft, dont il considère les profils risque/rendement comme positifs. Les investisseurs semblent néanmoins vouloir rester prudents à l'orée de la saison des résultats trimestriels, dont le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine, et avant la publication en fin de matinée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les investisseurs analyseront de près ces 'minutes' en quête d'indications sur un éventuel 'tapering', c'est-à-dire une réduction progressive des rachats de titres menés par la banque centrale. Côté statistiques, le chiffre du jour concernait le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui continue de s'aggraver, passant de -67,8 milliards de dollars en janvier à 71,1 milliard en février, un niveau un peu plus élevé que le consensus. Cette dégradation de 4,8% d'un mois sur l'autre traduit une contraction de 2,6% des exportations américaines, à 187,3 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont diminué que de 0,7%, à 258,3 milliards Après ces chiffres, le dollar continue logiquement de reculer et repasse sous les 1,1900 face à l'euro. Sur le plan des valeurs, Intel progresse de 0,6% après avoir lancé sa plate-forme de centre de données la plus avancée et la plus performante, optimisée pour alimenter la plus large gamme de charges de travail du secteur, du cloud au réseau en passant par la périphérie intelligente.

