Wall Street : des scores étroits en attendant les résultats

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note irrégulière mardi main, l'imminence de la saison des résultats trimestriels suscitant autant d'inquiétudes que d'espoirs chez les investisseurs. En fin de matinée, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 34.501,8 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de moins de 0,1%, à 14.480,7 points. Les intervenants de marché jouent la carte de la prudence dans l'attente du coup d'envoi de la nouvelle saison des résultats, qui sera donné demain avec les comptes de la banque JPMorgan Chase. Les investisseurs veulent entendre la confirmation que la reprise de l'économie tient bon. S'ils ne l'obtiennent pas, ils pourraient procéder à des prises de bénéfices. Après avoir bondi de près de 13% cette année, le Dow Jones a tendance à faire du surplace depuis la rentrée, accusant un repli de l'ordre de 1,2% sur le mois écoulé. Six des dix grands secteurs du S&P évoluent dans le vert aujourd'hui, avec notamment une hausse de 0,1% de l'indice de l'énergie qui reste dopé par l'envolée du brut. Le baril de brut léger américain (WTI) progresse encore de 0,2% à 80,7 dollars ce matin, tandis que le dollar poursuit son orientation haussière, toujours en perspective d'un prochain resserrement de la politique monétaire de la Fed. Le rendement des obligations du Trésor américain se replie de son côté en direction du seuil de 1,60%. Du côté des valeurs individuelles, l'action Nike (+1,1%) signe l'une des progressions les plus notables du Dow Jones après une initiation à l'achat des analystes de Goldman Sachs. Netflix progresse également (+0,2%) suite à un relèvement d'objectif de cours de Jefferies, qui se montre optimiste à une semaine de la parution des résultats trimestriels du site de streaming.

