Wall Street: des scores étales malgré les frappes en Iran

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir quasi-inchangée vendredi matin, les investisseurs ne semblant pas vouloir céder à l'inquiétude en dépit de frappes aériennes israéliennes contre l'Iran.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont tous pratiquement étales, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Israël a bombardé dans la nuit la ville d'Ispahan, située dans le centre du pays, une zone qui abrite plusieurs centres militaires, plus de six jours après l'attaque menée par Téhéran contre son territoire.



Les investisseurs ont toutefois été rassurés par les déclarations de l'état-major des forces armées iraniennes, qui s'efforçait de minimiser l'ampleur de cette riposte.



'Cela pourrait indiquer que l'attaque a été plutôt d'une intensité modérée', soulignent les analystes du cabinet de recherche londonien Capital Economics.



Signe de la réaction modérée des marchés, les cours du pétrole repartent à la baisse après avoir atteint des plus hauts de six mois cette nuit, le brut léger américain (WTI) cédant actuellement 0,3% à moins de 82,5 dollars.



Les intervenants ont par ailleurs été rassérénés par l'apaisement qui se dessine sur le marché obligataire, qui semble jouer son rôle d'actif sûr face aux tensions géopolitiques, avec un rendement du papier à dix ans qui retombe à 4,60%.



L'or bénéficie lui aussi de son statut de valeur-refuge, continuant d'évoluer non loin de ses plus hauts historiques à près de 2400 dollars l'once.



D'un point de vue techniques, les investisseurs surveillent avec inquiétudes l'évolution du S&P 500, qui pourrait aligner une sixième séance consécutive de baisse aujourd'hui, ce qui serait du jamais vu depuis octobre 2022.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice de référence des gérants américains cède pour l'instant 3,6% et se dirige vers une troisième semaine de repli d'affilée.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.





