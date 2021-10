Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des scores divergents, mais octobre est positif information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones faisant preuve de résistance tandis que le Nasdaq est à la peine, victime des résultats décevants d'Apple et Amazon. En fin de matinée, le Dow avance de 0,3% à 35.821,7 points alors que le S&P 500, au panel plus large, navigue autour de l'équilibre. Le Nasdaq Composite perd en revanche 0,2% à 15.423,2 points. Alors que la saison des résultats avait plutôt bien débuté, Apple et Amazon sont venus jeter une ombre au tableau hier soir avec des performances trimestrielles sans grand éclat. Pour la première fois depuis 2016, Apple n'a pas battu le consensus en dévoilant un bénéfice trimestriel de 1,24 dollar par action, exactement comme prévu, ainsi qu'un chiffre d'affaire légèrement inférieur aux prévisions du fait des retards de livraison dus à un manque de composants. Le titre perdait près de 3% en fin de matinée. Amazon - qui a également dévoilé ses résultats hier soir - a également vu son bénéfice rater le consensus a 6,12 dollars par action au lieu de 8,92 attendus. L'action chutait de 3% après ces chiffres. Les investisseurs saluent en revanche les bons résultats d'ExxonMobil et Chevron, qui ont tous les deux publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur de la remontée des prix pétroliers. L'action Exxon - qui ne figure plus sur l'indice Dow Jones depuis l'an dernier - prenait 0,5% tandis que Chevron avançait de 0,9%. Au chapitre économique, la parution des statistiques du jour n'a pas provoqué de vifs remous au niveau de la cote. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,6% en septembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une hausse à peu près conforme au consensus de marché. Quant à l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan, il est ressorti à 71,7 en données définitives pour le mois d'octobre, révisé en légère hausse donc par rapport à une estimation préliminaire qui était de 71,4. Malgré les scores assez ternes de cette dernière séance du mois, les marchés d'actions américains se dirigent vers des gains confortables en octobre. Si les choses devaient rester en l'état, le Dow Jones afficherait une hausse de presque 3,8% ce mois-ci et le Nasdaq une progression de l'ordre de 5,7%.

