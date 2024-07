Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des scores divergents en dépit de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 17:43









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé jeudi, les chiffres meilleurs que prévu de l'inflation suscitant quelques prises de profits après les records en série signés ces dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones surnage et grignote 0,1% à 39.781,4 point, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,6% à 18.345,5 points.



Le Département américain du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait baissé de 0,1% le mois dernier, essentiellement sous l'effet du repli des prix de l'essence.



Hors éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie, le CPI ressort en légère hausse de 0,1% en juin, ce qui correspond à un gain de 3% sur un an, à comparer à +3,3% en mai.



Du point de vue des investisseurs, ces chiffres bien meilleurs que prévu vont permettre d'atténuer la pression sur les épaules de la Réserve fédérale pour qu'elle se décide enfin à amorcer son assouplissement monétaire.



'Ce rapport sur l'inflation constitue une deuxième surprise positive consécutive', rappelle Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse de taux en juin est désormais estimée à plus de 86%, contre moins de 70% hier.



Celle d'une possible baisse de taux supplémentaire en décembre est quant à elle évaluée à plus de 46%.



Si la publication de ces chiffres rassurants vient conforter le scénario de prochaines baisses de taux, elle conduit également les investisseurs à prendre leurs profits suite au puissant mouvement haussier amorcé début mai.



Ce phénomène est connu en Bourse sous le nom de 'buy the rumor, sell the news', qui consiste pour les investisseurs à acheter dans la perspective d'un événement puis à vendre quand celle-ci se matérialise.



Sur le marché de taux, le rendement des obligations américaines à dix ans lâche plus de dix points de base, à 4,17%, un plus bas depuis le mois de mars.



Du côté de l'énergie, le marché du pétrole fait toujours preuve de fermeté au lendemain des chiffres de l'Agence américaine de l'énergie (EIA) qui a fait état hier d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,6% à près de 82,6 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.