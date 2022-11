Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des scores contrastés en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note irrégulière vendredi, soutenue d'un côté par des mesures d'allègement du confinement en Chine mais affectée de l'autre par les soucis constants entourant la santé de l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones recule ainsi de 0,4% à 33.576,6 points, tandis que le Nasdaq Composite conserve encore des gains de 1,2% à 11.243,6 points.



Ces performances contrastées n'empêchent pas les deux indices de réaliser des gains appréciables sur l'ensemble de la semaine. Depuis lundi, le Dow s'est adjugé près de 3,8%, là où le Nasdaq a bondi de 7,3%.



La réaction favorable des marchés boursiers hier au ralentissement de l'inflation témoigne d'une meilleure humeur chez les investisseurs, mais ces derniers semblent vouloir rester prudents face au contexte macroéconomique actuel.



'Il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement sur les marchés actions compte tenu du manque de visibilité, en partie lié à l'instabilité géopolitique', estime Gilles Guibout, chez AXA IM.



Pour que le rallye perdure, il faudrait que que la situation géopolitique se détende un peu, mais aussi que les perspectives de résultats pour les entreprises s'améliorent, soulignent les stratégistes.



'Nous n'en sommes peut-être pas très loin, mais nous n'y sommes pas encore', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Le risque dans les prochains jours est que les données macro continuent de traduire le ralentissement économique, offrant un vent contraire aux marchés actions avec une nouvelle petite hausse de la volatilité', ajoute-t-il.



Chez Pictet Asset Management, Raymond Sagayam rappelle toutefois que le contexte incite à la prudence.



'Même si l'inflation semble faiblir, elle ne ralentira probablement pas aussi vite que les banques centrales ne le pensaient il y a un an', prévient le gérant.



'Il est donc encore trop tôt pour crier victoire dans la guerre contre l'inflation', conclut-il.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.