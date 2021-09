Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des scores anodins en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une tendance mercredi dans les premiers échanges, des indicateurs économiques contrastés effaçant les effets bénéfiques liés à la poursuite du rebond du pétrole. En fin de matinée, le Dow Jones conserve encore un gain de 0,1% à 34.613,1 points, mais le Nasdaq Composite se replie désormais de 0,1% à 15.028,5 points. Le début de journée a été animé par une série d'indicateurs économiques, dont une mesure de l'inflation inférieure aux attentes et un indicateur d'activité moins bon que prévu. Les investisseurs ont ainsi appris que les prix à l'importation avaient diminué de 0,3% en août par rapport au mois précédent, là où le consensus attendait une hausse. Ces données paraissent confirmer la tendance à l'atténuation des tensions inflationnistes, déjà apparue hier lors de la publication des chiffres des prix à la consommation. Autre indicateur publié avant l'ouverture, l'indice 'Empire State' - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - est nettement reparti à la hausse au mois de septembre, en s'établissant à 34,3 contre 18,3 en août. L'indice s'établit toutefois en dessous des prévisions des économistes, qui tablaient sur 48,4 en septembre. Dévoilée après l'ouverture, la production industrielle a progressé de 0,4% en août selon la Réserve fédérale, l'activité ayant été amputée par les fermetures d'installations offshore et de raffineries pétrolières liées à l'ouragan Ida. En réaction à ces indicateurs, qui ne montrent aucune urgence pour la Fed à resserrer sa politique monétaire, le dollar creuse ses pertes face à l'euro. Le repli du billet vert explique en grande partie l'élan positif qui soutient les cours pétroliers, également portés par l'annonce d'un repli des stocks de brut et d'essence la semaine passée aux Etats-Unis. Avec la hausse du brut, les valeurs liées au pétrole sont bien orientées dans les premiers échanges, Chevron et ExxonMobil prenant respectivement 1,6% et 3,2%. Microsoft progresse de 1,8% après avoir annoncé un relèvement de 11% de son dividende accompagné d'un nouveau programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre 60 milliards de dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.