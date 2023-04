Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: des résultats toujours diversement accueillis information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les acteurs de marché peinant à trouver une direction claire après une nouvelle série de résultats trimestriels contrastés.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.756 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 12.046,3 points.



Les indices de Wall Street ont fortement rebondi depuis la mi-mars, mais les investisseurs semblent désormais aspirer à une pause, le temps de digérer la récente hausse.



Les nombreuses publications d'entreprises diversement accueillies qui animent la cote les incitent à se tenir à l'écart des actions.



Parmi les groupes ayant publié leur comptes avant l'ouverture, Procter & Gamble gagne près de 3% après avoir relevé ses prévisions de croissance pour 2023 à la faveur de la vigueur de ses prix de vente.



SLB, l'ex-Schlumberger, est en revanche boudé (-4,9%) malgré un début d'année solide, qui l'a vu faire progresser son chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre pour un BPA en hausse de 85%.



Les résultats de sociétés ont été en partie occultés par l'annonce, en début de séance, d'un indice PMI composite S&P Global de 53,5 en estimation flash, contre 52,3 le mois précédent, un plus haut de 11 mois.



Cet indice - qui mesure l'activité dans le secteur privé - montre que la robustesse de la demande soutient toujours la croissance, même si elle est également synonyme d'une inflation renouvelée.



Du côté des devises, le dollar recule un peu face à l'euro, qui cote autour de 1,0965, ce qui profite au baril de brut léger américain qui rebondit de 0,4% à 77,7 dollars.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte un peu, au-delà de 3,57%, la bonne surprise de l'indice PMI ne militant pas en faveur d'un assouplissement monétaire de la Fed.





