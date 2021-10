Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des résultats qui entretiennent l'optimisme information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en hausse mardi matin, après les records atteints la veille, la tendance étant portée par des résultats meilleurs que prévu, notamment de la part de Facebook. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Ce sont essentiellement les résultats qui continuent de dicter la tendance à Wall Street, alors que plus de la moitié des entreprises du S&P doivent publier leurs comptes cette semaine. Facebook ainsi est attendu en hausse après avoir dévoilé lundi soir un bénéfice net en hausse de 17% à 9,19 milliards de dollars pour le troisième trimestre. A cette occasion, le groupe technologique a annoncé qu'il allait mener pour 50 milliards de dollars de nouveaux rachats d'actions. De même, GE gagne du terrain en cotations avant-Bourse après avoir relevé ses objectifs annuels suite à des performances meilleures que prévu sur le troisième trimestre. Eli Lilly progresse également en transactions électroniques après avoir publié un BPA ajusté en croissance de 38% à 1,94 dollar, pour des revenus en hausse de 18% à près de 6,8 milliards de dollars. Ces résultats solides, qui s'accompagnent souvent de prévisions robustes, montrent que l'économie américaine reste bien orientée, un facteur de nature à rassurer les investisseurs. Pour Mark Haefele, le directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS, cet élément ne peut que soutenir l'optimisme qui entoure actuellement les marchés d'actions. 'On dirait bien que la croissance des bénéfices par action (BPA) va dépasser notre prévision de 30% sur le trimestre écoulé', ajoute-t-il, rappelant viser un indice S&P 500 à 4800 points en juin prochain puis à 5000 points à la fin 2022. Au chapitre économique, les investisseurs attendent les ventes de logements neufs, puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui seront dévoilées une demi-heure après l'ouverture.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.