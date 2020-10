Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des résultats diversement accueillis Cercle Finance • 14/10/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer sans réelle orientation mercredi matin suite à une nouvelle déferlante de résultats d'entreprises, mêlant à la fois bonnes et mauvaises surprises. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 affichent des gains allant de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir un début de séance sans grand changement. Les marchés américains semblent se diriger vers une ouverture autour de l'équilibre alors que de nombreuses publications de groupes bancaires - diversement accueillies - sont venues animer la cote ce matin. A la hausse, Goldman Sachs bondit de près de 2% en préouverture après avoir presque doublé son bénéfice net au troisième trimestre grâce à la vigueur de ses activités de marchés et de gestion d'actifs. Bank of America a néanmoins déçu, en dévoilant un bénéfice net en baisse de 16% à 4,9 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes. Autre élément de lourdeur, Wells Fargo a fait état d'un retour aux bénéfices sur le trimestre écoulé après les pertes du deuxième trimestre, mais également précisé que la faiblesse de ses taux et le niveau élevé de ses dépenses pesaient sur ses performances. 'Les taux sont bas pour longtemps et les fintech se développent à grande vitesse', rappelle Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. 'La pression sur les marges des banques est forte et durable', prédit-il. Côté indicateurs, les prix à la production ont augmenté de 0,4% en septembre en brut, là où le consensus attendait une hausse de 0,1%, comme hors alimentation, énergie et négoce.

