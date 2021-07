Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des records en matinée, un après-midi décevant Cercle Finance • 13/07/2021 à 23:00









(CercleFinance.com) - La tendance s'est alourdie à Wall Street à la mi-séance, puis les scores se sont figés pour les 2 dernières heures de la séance : au final, pas de nouveaux records absolus, mais les 'bulls' retiendront les nouveaux records inscrits en matinée à New York. Les indices US -jusqu'à 18H00- restaient en situation de réaliser ou nouveau triplé gagnant : le Dow Jones était alors quasi stable mais il perd au final 0,31% à 3.4889. Le Nasdaq lâche -0,38% à 14.677 après avoir caracolé à +0,5% (record à 14.800) et le S&P500 (-0,35%) se replie vers 4.369 après avoir inscrit un 3ème record absolu à 4.386Pts Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,58 points (0,38%) à 14.677 après avoir inscrit un zénith à 14.803 et le Nasdaq à 14.994... les 15.000 ratés pour 0,03% (et Tesla finit à -2,5%) ! Hier, les indices new-yorkais avaient réussi à inscrire un nouveau carton plein de records absolus pour la seconde séance consécutive, confirmant leurs bonnes dispositions avant le bal trimestriel des résultats. Rétrospectivement, Wall Street pourra toujours incriminer les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis... mais cela n'avait pas empêché une entame de séance prometteuse. Les prix ont augmenté de 0,9% en juin 2021 en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail, la hausse des prix s'installe au-dessus des 5% en rythme annuel, à 5,4% (+4,5% hors 'éléments volatiles'), au plus haut depuis 13 ans. Et sur 3 mois, l'inflation atteint +2,6%, du jamais vu depuis octobre 1982. La plus grosse surprise provient de la détente de -1Pt des T-Bonds US jusque vers 1,34% 1 heure après la parution du CPI (presque 2 fois plus mauvais qu'attendu), au final le T-Bond finit presque stable à 1,3600%. L'autre publication du jour très attendue était celle des trimestriels de JP-Morgan Chase : le N°1 américain divulgue un bond de 155% de son bénéfice au 2ème trimestre (à 11,9Mds$), tiré par l'activité 'M&A' et dopé par la forte diminution des provisions contre les risques de défauts de paiement liés à la crise sanitaire. JP-Morgan signale toutefois un ralentissement des activités de trading et la faiblesse de la demande de prêts à la consommation malgré la reprise économique et le titre cède -1,4%. Le 2ème géant bancaire à publier était Goldman Sachs qui dévoile un bénéfice net de 5,5Mds$, presque multiplié par quinze par rapport aux 373 millions de dollars publiés l'an dernier. Ramené par action, son profit net ressort à 15,02$, alors que le marché n'attendait en moyenne que 10$ par titre. Goldman Sachs a par ailleurs fait état d'un produit net bancaire en hausse de 16% à 15,4 milliards de dollars sur le trimestre, contre 12 milliards attendus. Mais le produit net de ses activités de marchés a dévissé de 43% à 3,3Mds$ d'une année sur l'autre... et malgré la hausse d'activité de la 'banque d'affaires', le titre chute de -1% (et de -2% en matinée).

