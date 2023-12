Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des records à la marge pour démarrer la semaine information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 17:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York inscrit de nouveaux records lundi, les investisseurs saluant toujours la perspective d'un assouplissement monétaire de la Fed dès l'an prochain.



En fin de matinée le Dow Jones gagne 0,1% à 37.357,9 points après un nouveau sommet à 37.384,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,2% à 14.850,7 points, légèrement en dessous d'un nouveau plus haut historique atteint à 14.884,6 points.



Les investisseurs commencent à intégrer depuis la semaine dernière que la Fed pourrait procéder à trois voire quatre baisses de taux en 2024, un scénario favorable à l'activité économique et donc aux marchés d'actions.



'Personnellement, je m'attends à ce que les premières baisses de taux d'intérêt interviennent au printemps et je pense qu'elles seront plus importantes que ce que le marché prévoit actuellement', indique Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments.



Certains stratèges estiment qu'au delà des effets des baisses de taux, le potentiel haussier des marchés devrait être aussi alimenté par la croissance bénéficiaire.



Les équipes de Lombard Odier disent actuellement envisager un potentiel haussier de 5% à 10% pour les actions américaines, soutenu par la croissance des bénéfices.



'Les facteurs techniques nous semblent toujours favorables pour le S&P 500, qui a retrouvé ses moyennes mobiles après la correction estivale', explique Edmund Ng, responsable de la stratégie actions



'La faiblesse naissante du dollar américain et des rendements de court terme, conjuguée au comportement solide des spreads de crédit, suggère que la propension au risque se maintiendra sur le marché durant les mois à venir', ajoute l'analyste.



Du côté des valeurs, les grands groupes technologiques comme Netflix (+3,3%) ou Meta (+2,8%) restent parmi les principaux artisans de cette nouvelle séance de hausse.



Les rendements des Treasuries se redressent un peu, autour de 3,95% pour le dix ans, mais continuent d'évoluer à des plus bas de presque cinq mois.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut rebondissent nettement, de presque 3% à 73,5 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), ce qui soutient les poids lourds énergétiques tels que Chevron (+1%), ExxonMobil (+1,7%) ou Halliburton (+2%).





