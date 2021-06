Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des raisons pour effectuer quelques rachats Cercle Finance • 21/06/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement se redresser lundi matin, les investisseurs saisissant les opportunités d'achat offertes par la récente chute des cours des actions. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Wall Street avait amorcé un mouvement de correction la semaine dernière suite au coup de tabac suscité par les dernières prévisions de la Réserve fédérale américaine, qui envisage désormais deux hausses de taux en 2023. Vendredi, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a semé un peu plus le trouble en déclarant qu'une hausse de taux pourrait intervenir dès la fin 2022 en raison de l'accélération de l'inflation. La nouvelle posture de la Fed a eu pour effet de déstabiliser les marchés, l'indice Dow Jones ayant notamment chuté de 3,5% la semaine passée, signant son pire repli hebdomadaire depuis la fin octobre. Après cette forte baisse, les investisseurs devraient opérer quelques rachats à bon compte ce lundi dans l'optique d'une poursuite du 'reflation trade' qui porte les marchés depuis le début de l'année. 'Il est normal que des accès de faiblesse se manifestent et le rythme de l'ascension des marchés devrait se modérer en cette deuxième année, mais nous nous attendons à ce que la tendance intermédiaire favorable se poursuive', assure-t-on ainsi chez Raymond James. Le gestionnaire d'actifs s'attend à ce que le mouvement de rotation sectorielle continue notamment de pousser le segment 'value (titres décotés), et tout particulièrement les valeurs bancaires qu'il juge survendues à leurs niveaux actuels. Même son de cloche chez Credit Suisse, où l'on déclare s'attendre à de bonnes performances de la part des valeurs financières, ainsi que des valeurs cycliques (énergie, matières premières, industrie, consommation). Aucune statistique économique ne figure à l'agenda du jour.

