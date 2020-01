Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des publications bancaires contrastées Cercle Finance • 14/01/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mardi en cette journée de coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, marquée par les publications contrastées de plusieurs grandes banques américaines. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains naviguent tous autour de l'équilibre, annonçant une ouverture incertaine. JPMorgan Chase - la première banque américaine en termes d'actifs - progresse toutefois de presque 1% en préouverture après l'annonce d'un bénéfice record sur le quatrième trimestre, dû à un regain de confiance de ses clients sur fond de progrès concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Citigroup avance de son côté de 0,4% suite à la publication d'un bénéfice trimestriel en hausse de 15%, et supérieur aux attentes, malgré des coûts qui ont repris une trajectoire ascendante. La tendance s'est néanmoins alourdie dans le sillage de la présentation de Wells Fargo, qui a dévoilé un profit trimestriel en net repli du fait de frais de procédure en hausse dues à ses pratiques commerciales litigieuses. Les investisseurs placent de grands espoirs dans cette nouvelle saison des résultats, qui doit apporter un nouveau relais haussier aux marchés après leur hausse spectaculaire de l'exercice 2019. Parallèlement, le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient progressé moins qu'attendu en décembre (+0,2%), signe d'une inflation toujours maîtrisée qui pourrait pousser la Réserve fédérale à attendre avant de reprendre son processus de resserrement monétaire. Malgré cette annonce, le dollar reprenait son mouvement haussier ce matin pour désormais se traiter à 1,1111 euro.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.