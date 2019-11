Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des progrès sur le commerce Cercle Finance • 26/11/2019 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en très légère hausse mardi matin, portée par les signes encourageants envoyés par la Chine sur la question toujours très délicate du commerce. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression après les nouveaux records atteints la veille. Selon les médias chinois, le vice-Premier ministre Liu He s'est entretenu par téléphone avec Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, et Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor. D'après ces sources officielles, les deux camps ont eu des discussions sur la résolution des questions concernant les préoccupations fondamentales de chacun. Des informations qui confirment celles de la veille, selon lesquelles les Etats-Unis et la Chine seraient désormais très proches de la conclusion d'un 'accord de phase un'. 'Il est toujours dans l'intérêt des deux parties de parvenir à une entente, raison pour laquelle nous continuons de penser que la signature d'un accord demeure possible', rappelle ce matin César Pérez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management. Dans le même temps, la Chine a convoqué l'ambassadeur américain pour protester contre l'adoption par le Congrès américain d'une loi soutenant les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis seront dévoilées dans le courant de la matinée. Cependant, les investisseurs seront surtout attentifs à l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui sera également publié dans la matinée. Grâce à la résistance de la consommation, le ralentissement dû aux conflits commerciaux et à la faiblesse du secteur manufacturier n'a pas encore plongé l'économie mondiale dans la récession.

