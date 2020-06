Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des prises de profits peu appuyées Cercle Finance • 09/06/2020 à 16:55









(CercleFinance.com) - Wall Street marque une pause mardi matin après les records atteints par le Nasdaq la veille et avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendues demain. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède ainsi 0,9% à 27.335 points, alors que le Nasdaq fait un peu de résistance en affichant un gain de près de 0,1% à 9935,8 points. Les investisseurs semblent décidés à prendre quelques bénéfices à la suite d'une séquence de hausse qui a permis aux indices de revenir à proximité de leurs plus hauts, voire d'aligner de nouveaux records. Pour mémoire, le Nasdaq Composite a pulvérisé hier un nouveau sommet absolu au-delà des 9925 points. Quant au S&P 500, il sort de six séances consécutives de hausse. 'L'indice de référence a bondi de 44,5% depuis son point bas du 23 mars dernier et ne se trouve plus qu'à 4,6% de son zénith historique du 19 février dernier', rappellent ce matin les équipes de Wells Fargo Advisors. Certains observateurs redoutent toutefois que la Réserve fédérale fasse preuve d'une relative prudence à l'issue de sa réunion stratégique de deux jours, qui a débuté ce matin. Les membres de la Fed pourraient exprimer une nouvelle fois leur opposition à des taux négatifs et faire état d'une aggravation des projections macroéconomiques, confirmant leur diagnostic de 'risques considérables' pour l'économie. Sur le front des valeurs, Tiffany grimpe de 2,2% malgré des résultats trimestriels ressortis inférieurs aux attentes. A rebours de la tendance également, Macy's s'adjuge plus de 9% après avoir fait état de pertes sur le trimestre écoulé, fermeture de magasins oblige, mais aussi évoqué des performances meilleures que prévu au sein de ses points de vente ayant récemment rouvert.

