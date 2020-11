Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des prises de position à l'achat Cercle Finance • 02/11/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, les investisseurs prenant quelques positions à l'achat en vue de l'élection présidentielle de demain. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones affiche un gain de 1,5% à 26.902,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 11.001,8 points. 'Un rebond s'amorce après les lourdes pertes de la séance de vendredi, qui avait vu le S&P 500 lâcher 1,2% et boucler sa plus mauvaise performance hebdomadaire (-5,6%) depuis le plus fort de l'épidémie au mois de mars', rappelle un trader. Alors que le scénario d'une victoire de Joe Biden reste l'hypothèse privilégiée des marchés, certaines 'rumeurs' donnent le candidat démocrate gagnant en Floride, considéré comme l'état clé de cette présidentielle. 'Mais les regards sont également tournés vers la Pennsylvanie, un autre Etat qui s'annonce comme crucial et que beaucoup de commentateurs voient comme un Etat à gagner par le président Trump afin d'assurer sa réélection', souligne un autre intervenant de marché. Le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM du secteur manufacturier semble par ailleurs l'emporter sur les dernières incertitudes entourant l'issue du scrutin. L'ISM a bondi à 59,3 le mois dernier, son plus haut depuis septembre 2018, contre 55,4 en septembre et un niveau attendu à 55,8 par les économistes. Un autre indice PMI manufacturier publié lundi par IHS Markit est aussi ressorti en hausse et au plus haut depuis janvier 2019. Côté valeurs, la saison des résultats touche désormais à sa fin et seule Estee Lauder se met véritablement en valeur ce lundi en grimpant de 3,8% suite à des performances trimestrielles bien meilleures que prévu.

