Wall Street : des prises de bénéfice de dernière minute

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la baisse lundi matin dans un contexte de prises de bénéfices à l'approche de la fin d'année, un reflux qui entame à peine le bilan extrêmement favorable de l'exercice. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche près de 0,7% à 28.454 points, tandis que le Nasdaq Composite cède plus de 0,8% à 8932,4 points. Dans des volumes allégés à la veille de la dernière séance de l'année, le recul s'avère quasi-général, seul le secteur de l'énergie parvenant à afficher quelques gains à la faveur de la progression du baril de pétrole. Le repli le plus marqué revient néanmoins, et sans surprise, au compartiment de la technologie, le grand gagnant de ce cru boursier 2019 avec une hausse annuelle de plus de 46%. Portés par la politique accommodante de la Fed et la promesse d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les marchés américains ont dans l'ensemble bénéficié d'une dynamique particulièrement favorable cette année. L'indice S&P 500 a ainsi gagné plus de 28% depuis le 1er janvier, ce qui lui a permis d'établir toute une série de nouveaux plus hauts historiques. L'ampleur de ce mouvement semble aujourd'hui inciter les investisseurs à prendre quelques profits, avec une volatilité accentuée par la faiblesse des volumes échangés, de nombreux intervenants étant toujours en congé. Après les records de 2019, l'exercice 2020 s'annonce en effet moins porteur pour les marchés, d'après les stratèges. Il est vrai que d'un point de vue historique, Wall Street connaît des parcours plus contrastés lors des années suivant un exercice exceptionnel. En 2014, le S&P 500 avait tout de même progressé de plus de 11% après une année 2013 qui l'avait vu grimper de presque 30%. Pour mémoire, Wall Street clôturera à la mi-journée demain et restera fermée toute la journée de mercredi pour le Nouvel An.

