Wall Street: des prises d'initiatives limitées avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 14:25

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note stable mercredi matin, les prises d'initiative s'annonçant limitées sur le marché à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' évoluent tous sur des scores étriqués, allant de -0,2% à +0,1%, prémisses d'un début de séance autour de l'équilibre.



Au terme des deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la Réserve fédérale publiera à 14h00 son communiqué qui sera suivi d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell, une trentaine de minutes plus tard.



La banque centrale américaine est confrontée à des décisions difficiles alors que l'inflation reste toujours aussi tenace et que de nombreux risques économiques se profilent à l'horizon, en premier lieu celui d'une récession.



La Fed devrait malgré tout augmenter ses taux directeurs pour la quatrième fois consécutive de 75 points de base pour les porter dans une fourchette allant de 3,75% à 4%.



Bon nombre de politiciens, à commencer par les sénateurs démocrates, redoutent que cette lutte contre l'inflation entraîne des dommages collatéraux au niveau de l'économie.



'D'aucuns pourront regretter que la Fed continue de regarder dans le rétroviseur alors que les dangers économiques s'accumulent dans le pare-brise', prévient Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management



Les investisseurs seront également à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une éventuel ralentissement du rythme de ses hausses de taux d'ici à la fin de l'année.



'Le président Powell ne devrait pas donner d'indications sur l'ampleur de la hausse en décembre afin de garder toutes les options ouvertes avant les rapports d'octobre et novembre sur l'inflation aux Etats-Unis', prédit François Rimeu, stratégiste senior à La Française AM.



'Les décisions concernant le rythme des hausses devraient continuer à dépendre des données entrantes et de l'évolution des perspectives', estime le gérant.



Dans l'immédiat, les indicateurs continuent de témoigner d'un marché de l'emploi toujours solide et donc de la bonne résistance de l'activité économique Outre-Atlantique, ce qui confirme le véritable casse-tête auquel la Fed doit faire face.



La dernière enquête ADP montre que le secteur privé américain a généré 239.000 emplois en octobre, un nombre nettement supérieur au consensus, après les 192.000 créations enregistrées en septembre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule sous les 4,04% dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Sur le marché des changes, le dollar s'affaiblit un peu face à l'euro, qui remonte aux abords du seuil de 0,99.



Sur le front du pétrole, les cours du brut progressent légèrement en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.