Wall Street : des premiers échanges bien ternes

(CercleFinance.com) - Wall Street recule pour une troisième séance consécutive jeudi dans les premiers échanges, notamment suite à la publication d'indicateurs jugés peu rassurants concernant la santé de l'économie américaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 0,8% à 28.279,9 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 1,3% à 11.614,5 points. 'Les investisseurs doivent digérer toute une série de résultats d'entreprise, ainsi que de nouveaux développements autour de l'épidémie de coronavirus', indique un trader. 'Une résurgence des nouvelles contaminations au Covid-19 en Europe, où les nouveaux cas dépassent en moyenne la barre des 100.000 depuis une semaine, a entraîné la mise en place de nouvelles mesures de restrictions en France et au Royaume-Uni', rappelle le professionnel. 'S'ajoutent à cela les espoirs douchés portant sur la mise en place d'un cinquième plan de relance de l'activité contre le coronavirus', ajoute-t-il. Steven Mnuchin - le secrétaire au Trésor américain - a reconnu hier soir qu'il était peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates d'ici au scrutin du 3 novembre. Pour ne rien arranger, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont grimpé de 53.000 à 898.000 la semaine dernière, ce qui montre que le marché du travail est loin d'avoir retrouvé sa normalité. Par ailleurs, l'indice 'Empire State' de la région de New York a chuté à 10,5, après 17 en septembre, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 15. Parmi les valeurs vedettes du jour, Morgan Stanley parvient à grignoter 0,3% après avoir dévoilé ce matin un bénéfice net en progression de 25% à 2,7 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit un BPA de 1,66 dollar, supérieur d'une quarantaine de cents l'estimation moyenne des analystes.

