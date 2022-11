Wall Street: des positions figées avant le verdict de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 17:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi dans l'attente du verdict de la Réserve fédérale, qui devrait annoncer avant la clôture qu'elle relève de nouveau ses taux de 75 points de base.



A l'approche de la mi-journée, l'indice Dow Jones recule de 0,1% à 32.626,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,9% à 10.791,2 points.



La Fed publiera en tout début d'après-midi un communiqué sur l'issue de la réunion tenue mardi et mercredi, mais c'est surtout la conférence de presse de son président Jerome Powell qui sera scrutée de près.



La probabilité d'une baisse de taux est désormais estimée à 91%, contre 56% il y a encore un mois, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux indicateurs de conjoncture, dont dépendra le calendrier des futures hausses de taux de la Réserve fédérale.



La dernière enquête ADP montre que le secteur privé américain a généré 239.000 emplois en octobre, un nombre nettement supérieur au consensus, après les 192.000 créations enregistrées en septembre.



Ces chiffres continuent de témoigner de la vigueur du marché de l'emploi aux Etats-Unis, et donc de la bonne résistance de l'activité économique, ce qui complique encore un peu plus le casse-tête auquel est confronté la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se stabilise autour de 4,04%, toutes les initiatives semblant figées avant la réunion de la Réserve fédérale.



Les résultats continuent par ailleurs d'animer le marché.



La chaîne de pharmacies CVS Health grimpe de 5% après avoir dépassé le consensus sur son troisième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels pour la seconde fois consécutive.



Le fabricant de processeurs Advanced Micro Devices (AMD) gagne lui aussi du terrain (+4,8%) après avoir dévoilé de solides performances trimestrielles dans tous ses segments d'activité.



Paramount Global décroche de plus de 10% après avoir fait moins bien que prévu sir le trimestre écoulé sur fond de contraction des recettes publicitaires et de repli du nombre des abonnés de son service de vidéo à la demande.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain WTI progresse de plus de 2% à 90,2 dollars en lien avec les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, que Washington dit prendre 'très au sérieux'.



Par ailleurs, les données hebdomadaires publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de brut ont subi un recul de 3,1 millions par rapport à la semaine précédente