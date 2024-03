Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: des pertes limitées en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse lundi, pénalisée par le retour des tensions sino-américaines, qui plombent la tendance en début de séance.



En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 39.373,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 16.416,7 points.



Les marchés d'actions américains marquent une pause après les records inscrits la semaine passée sur fond d'optimisme pour la conjoncture économique et la trajectoire de la politique monétaire.



Les grands indices new-yorkais avaient tous inscrit des plus hauts historiques jeudi dernier à l'issue d'une réunion de la Fed s'étant traduit par un discours plus accommodant que prévu.



La probabilité estimée d'un relèvement de l'objectif de taux directeurs de la Fed le 12 juin est désormais estimée à plus de 63%, selon l'outil FedWatch du CME contre 50% il y a une semaine.



Après l'euphorie de la semaine passée, les valeurs liées aux semi-conducteurs pâtissent des nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Chine, selon les professionnels.



'Intel (...) s'inscrit en baisse suite à des informations de presse selon lesquelles la Chine envisageraient de restreindre le recours à des processeurs fabriqués aux Etats-Unis dans les ordinateurs utilisés par le gouvernement', souligne George Khoury, le responsable de la recherche chez CFI.



'Le secteur américain des puces pourrait être confronté à des risques croissants avec la possibilité que la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine s'exacerbe', ajoute-t-il.



Apple (-1%), Alphabet (-0,9%) et Meta (-0,9%) perdent du terrain alors que la Commission européenne a ouvert des enquêtes de non-conformité au titre de la loi sur les marchés numériques (DMA) concernant les trois groupes.





