Wall Street: des pertes limitées en clôture information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 07:34

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en repli mardi, mais une partie des pertes de la matinée a été comblée, le S&P500 ne s'effritant finalement que d'un peu plus de 0,2%, tout comme le Nasdaq, et le Dow Jones ne cédant que 0,3% (contre -0,6% vers 17h30).



Le Russell-2000, déjà très en retard sur les autres indices, a fini lanterne rouge avec -0,4% : des valorisations ultra-basses et des sous-estimations criantes n'ont toujours pas attiré des acheteurs à très bon compte, personne ne voulant se risquer sur des titres à faible liquidité.



Peu de titres ont tiré leur épingle du jeu : Intel a même dévissé de -4% et Nvidia a reperdu -1%, tandis qu'IBM a pris +1%, Adobe +1,7%, Vertex +1,8%, CVS Health +2% et Moderna +2,5% (les trois derniers titres étant 'défensifs').



Les marchés obligataires se sont montrés tout aussi frileux avec des rendements qui ne se sont pas contentés de retracer leur zénith du 21 août (4,35%), mais ont fait une percée en intraday vers 4,369%, soit un nouveau record annuel.



Il n'y a plus de marge de sécurité et il va falloir une bonne surprise pour que le marché obligataire n'entraine pas Wall Street dans un épisode de stress, avec des rendements fusant vers 4,50% sur le 10 ans.



Dans ce contexte, les investisseurs guetteront les 'dots', c'est-à-dire les prévisions des différents responsables de la Fed en matière d'évolution des taux d'intérêt, à l'issue de la réunion du FOMC ce mercredi.



Côté chiffres, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août ont chuté de 11,3% à 1.283.000 en rythme annualisé, manquant largement les attentes, mais les permis de construire ont augmenté de 6,9% à 1.543.000, bien au-dessus du consensus.