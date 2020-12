Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : des pertes limitées après un indicateur solide Cercle Finance • 11/12/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi matin, l'évolution inquiétante du Covid-19 aux Etats-Unis et l'absence d'accord budgétaire au Congrès prenant le pas sur l'annonce d'un moral meilleur que prévu des consommateurs américains en cette fin d'année. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones cède 0,2% à 29.933,1 points tandis que le Nasdaq Composite recule près de 0,6%, à 12.334,5 points. Les marchés d'actions américains ont amorcé une consolidation molle depuis quelques jours: après cinq semaines consécutives de hausse, le Dow se dirige vers un repli de l'ordre de 1% cette semaine. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre, a pourtant constitué une bonne surprise ce matin en ressortant en hausse de près de cinq points vers 81,4. Les ménages auraient pourtant pu s'alarmer de la sévère troisième vague épidémique qui sévit Outre-Atlantique, avec une hausse régulière des contaminations, qui ont atteint 230.000 cas hier pour près de 3.300 décès. 'On alterne entre bonne nouvelles sur les vaccins, inquiétudes concernant la situation sanitaire et espoirs sur un prochain accord budgétaire', explique un trader. Les parlementaires de Washington peinent néanmoins à valider un nouveau plan de soutien à l'activité, estimé à plus de 900 milliards de dollars, malgré le feu vert de Steven Mnuchin, la majorité républicaine au Sénat continuant de s'opposer au projet. Côté valeurs, Disney s'envole de plus de 10% après avoir dévoilé hier, à l'occasion d'une réunion virtuelle avec les investisseurs, des objectifs ambitieux pour sa plateforme de streaming Disney+, dont il compte va doper les contenus. Tesla subit pour sa part une nouvelle séance de repli (-2%) à la suite d'une dégradation de Jefferies, qui estime qu'il est en temps de faire une pause pour 'recharger ses batteries' après la récente hausse du titre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.